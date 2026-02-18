Mikaela Shiffrin imponáló síeléssel aranyérmes

A 95 indulóból a második futamra 65-en maradtak versenyben, közülük a legjobb 30 fordított sorrendben teljesítette a svédek edzője által tűzött pályát. A kora délutáni második futam előtt egyértelműen Shiffrin számított az aranyérem esélyesének, ugyanis komoly előnnyel vezetett közvetlen riválisai előtt, a második német Lena Dürr előtt 82 századmásodperccel, míg a harmadik svéd Cornelia Öhlundot egy másodperccel előzte meg.

A verseny alaphangját az amerikai Paula Moltzan adta meg, aki az első futamban rengeteget rontott, így csak 28. lett, a másodikban viszont kihasználta a korai rajtot és – mint később kiderült – a második sorozat messze legjobb idejét érte el. Az amerikai összidejét először az első kört 14.-ként záró svájci Melanie Meillard, a férfi szlalom olimpiai bajnokának testvére tudta megjavítani. Az éremcsatába azonban ő sem szólt bele, mert a második körben az első tíz között váró szlalomosok többsége stabil teljesítményt nyújtott. Így a legjobbak egymásnak adták az első helyet, azaz előbb a svájci Wendy Holdener, majd az első futamban vele együtt ötödik svéd Anna Swenn Larson vette át a vezetést, akit aztán a svájciak világbajnoka, Camille Rast taszított le az élről.

Ezek után már csak a legjobb három maradt hátra, akik közül a svéd Cornelia Öhlund indult elsőként és hiába teljesített sokáig remekül, a pálya felső szakaszán eltörte az egyik botját, majd a lejtő utolsó harmadának elején kaput tévesztett és kiesett. Öhlund láthatóan roppant csalódott volt az elszalasztott lehetőség miatt, ám sokkal kevésbé lehetett dühös magára, mint az őt követő német Lena Dürr, aki rögtön az első kaput elhibázta.

Rast és Swenn Larson érme így már biztos volt, Shiffrin menete alatt pedig gyorsan a színük is kiderült, a nyolcszoros világbajnok, 108-szoros világkupafutam-győztes amerikai sztár ugyanis kapuról kapura síelt egyre magabiztosabban, és végül óriási, másfél másodperces előnnyel ért célba. A 30 éves Shiffrinnek ezzel sikerült lezárnia rossz sorozatát, ugyanis 2018-as óriás-műlesikló diadala óta egyetlen számban sem tudott érmet nyerni olimpián. A mostani játékokon a csapatkombinációban vezető helyről még dobogóra sem tudta behozni csapatát, majd óriás-műlesiklásban csak a 11. lett.

Tóth Zita az első futamban – amint az az M4 Sportnak a helyszínen elmondta, – izgult, ami kicsit rányomta a bélyegét a menetre. A második futamban sok apró hibával csúszott le a célig, így végül közel hét és fél másodperces hátránnyal a 31. helyen zárt.

Eredmények:

női műlesiklás,

olimpiai bajnok: Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok)) 1:39.10 perc (1. futam: 47.13 másodperc/2. futam: 51.97 másodperc)

2. Camille Rast (Svájc) 1:40.60 p (48.18 mp/52.42 mp)

3. Anna Swenn Larson (Svédország) 1:40.81 p (48.29 mp/52.52 mp)

...31. Tóth Zita 1:46.44 p (50.73 mp/55.71 mp)