Még élnek a brit elődöntős remények a férfi curlingtornán

Az előző olimpián ezüstérmes britek életben tartották továbbjutási reményeiket, miután 9-2-re legyőzték az Egyesült Államokat a milánói-cortinai téli olimpia férfii curlingtornájának szerdai programjában.

A brit curlingcsapat 9-2-re győzte le az Egyesült Államokat, így továbbra is esélyes a negyeddöntőre

A britek 5 győzelemmel és 4 vereséggel zártak a csoportkört, az amerikaik 4/5-ös mérlegükkel kiestek.

Mind a négy délutáni mérkőzésen nagy volt a különbség, mindegyik találkozó a még tizedik end előtt ért véget. Svájc továbbra is őrzi a veretlenségét, ezúttal Norvégiát győzte le 10-4-re. A skandinávok csütörtökön délelőtt a Pekingben bronzérmes, már biztos elődöntős Kanadával mérkőznek meg a négy közé jutásért. Az észak-amerikaiak szerdán Olaszországot múlták felül 8-3-ra.

Eredmények:

Curling, férfi selejtező:

Kanada-Olaszország 8-3

Csehország-Kína 10-5

Svájc-Norvégia 10-4

Nagy-Britannia – Egyesült Államok 9-2

az állás:

1. (és már elődöntős) Svájc 8 győzelem/0 vereség,

2. (és már elődöntős) Kanada 7/1,

3. Nagy-Britannia 5/4,

4. Norvégia 4/4, Olaszország 4/4,

6. Egyesült Államok 4/5,

7. Németország 3/5,

8. Csehország 2/6, Kína 2/6, Svédország 2/6

A csütörtök esti elődöntőbe négy együttes jut be, a bronzmérkőzést pénteken, a döntőt szombaton játsszák.

Korábban:

Curling, női selejtező:

Dánia-Kína 8-7

Nagy-Britannia – Egyesült Államok 8-7

Koreai Köztársaság-Svédország 8-3

később: Nagy-Britannia – Japán, Svájc-Dánia, Kanada-Olaszország, Kína-Svédország 19.05