Olimpia
Még élnek a brit elődöntős remények a férfi curlingtornán
A britek öt győzelemmel és négy vereséggel tartják életben esélyeiket
A britek 5 győzelemmel és 4 vereséggel zártak a csoportkört, az amerikaik 4/5-ös mérlegükkel kiestek.
Mind a négy délutáni mérkőzésen nagy volt a különbség, mindegyik találkozó a még tizedik end előtt ért véget. Svájc továbbra is őrzi a veretlenségét, ezúttal Norvégiát győzte le 10-4-re. A skandinávok csütörtökön délelőtt a Pekingben bronzérmes, már biztos elődöntős Kanadával mérkőznek meg a négy közé jutásért. Az észak-amerikaiak szerdán Olaszországot múlták felül 8-3-ra.
Eredmények:
Curling, férfi selejtező:
Kanada-Olaszország 8-3
Csehország-Kína 10-5
Svájc-Norvégia 10-4
Nagy-Britannia – Egyesült Államok 9-2
az állás:
1. (és már elődöntős) Svájc 8 győzelem/0 vereség,
2. (és már elődöntős) Kanada 7/1,
3. Nagy-Britannia 5/4,
4. Norvégia 4/4, Olaszország 4/4,
6. Egyesült Államok 4/5,
7. Németország 3/5,
8. Csehország 2/6, Kína 2/6, Svédország 2/6
A csütörtök esti elődöntőbe négy együttes jut be, a bronzmérkőzést pénteken, a döntőt szombaton játsszák.
Korábban:
Curling, női selejtező:
Dánia-Kína 8-7
Nagy-Britannia – Egyesült Államok 8-7
Koreai Köztársaság-Svédország 8-3
később: Nagy-Britannia – Japán, Svájc-Dánia, Kanada-Olaszország, Kína-Svédország 19.05