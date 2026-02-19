Közel volt a meglepetés!

Közel volt a bombameglepetés a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján, ám a kanadai válogatott – amely a hajrában egyenlített – hosszabbításban 4-3-ra legyőzte a cseh csapatot és bejutott a pénteki elődöntőbe.

A két gárda már a csoportkörben is találkozott egymással, akkor 5-0-ra nyert Kanada.

A 19 éves Celebrini már a 4. percben vezetést szerzett az esélyesebb tengerentúliaknak, de a lelkes és fegyelmezetten játszó rivális Sedlak révén egyenlített. Sőt, Celebrini kiállítása alatt a csehek legnagyobb sztárja, Pastrnak hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba. Kanada először került hátrányba a tornán.

MacKinnon a meccs derekán fórból egyenlített, de együttese továbbra sem tudott fölénybe kerülni, mert az ellenfél is remekül játszott, ráadásul Crosby megsérült. Kevesebb mint nyolc perc volt hátra, amikor Palat kontrából nem hibázott. Érett a bombameglepetés. Aztán 3:27 perccel a vége előtt Suzuki a levegőben nyúlt bele Toews távoli lövésébe, ezzel 3-3-ra módosult az állás. A hajrában a csehek kihagytak egy szólót, így jöhetett a hirtelen halál. Ebben Marner szép leforgás után fonákkal emelt a kapuba.

A csehek az első NHL-es olimpián, Naganóban le tudták győzni a kanadaiakat, akik akkor az éremről is lemaradtak, az európai együttes pedig bajnok lett.

Eredmények,

jégkorong,

férfi negyeddöntő:

Kanada-Csehország 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0), hosszabbítás után

korábban:

Szlovákia-Németország 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

később:

Finnország-Svájc 18.10

Egyesült Államok-Svédország 21.10