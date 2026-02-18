Kínai arany a hódeszkásoknál férfi slopestyle-ban

A kínai Szu Ji-ming nyakába került az aranyérem a férfi hódeszkások slopestyle számában szerdán a milánói-cortinai téli olimpián.

A finálé 12 résztvevője háromszor csúszhatott, és a legjobb eredményt vették figyelembe a végelszámolásnál. A négy éve ezüstérmes kínai versenyző, aki big airben egy bronzot már begyűjtött ezen az olimpián, három kiemelkedő futamot teljesített: az elsőséget jelentő első mellett a harmadikban kapott pontja is elég lett volna az aranyhoz, de még a legkevésbé sikerült második körével is harmadikként zárt volna.

A második helyen a japán Haszegava Taiga, a harmadikon az amerikai Jake Canter zárt.

Slopestyle-ban a hódeszkások ugratókkal és korlátokkal nehezített lejtőn mutatnak be különféle trükköket, szaltókat, forgásokat és csúszásokat. A pontozásnál a végrehajtás nehézségét, az ugrások magasságát, a trükkök változatosságát és a menet gördülékenységét nézik.

Hódeszka, slopestyle,

olimpiai bajnok: Szu Ji-ming (Kína) 82,41 pont

2. Haszegava Taiga (Japán) 82,13

3. Jake Canter (Egyesült Államok) 79,36