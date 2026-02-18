Olimpia
Kínai arany a hódeszkásoknál férfi slopestyle-ban
Még a „gyengébb” futama is dobogót ért volna
A finálé 12 résztvevője háromszor csúszhatott, és a legjobb eredményt vették figyelembe a végelszámolásnál. A négy éve ezüstérmes kínai versenyző, aki big airben egy bronzot már begyűjtött ezen az olimpián, három kiemelkedő futamot teljesített: az elsőséget jelentő első mellett a harmadikban kapott pontja is elég lett volna az aranyhoz, de még a legkevésbé sikerült második körével is harmadikként zárt volna.
A második helyen a japán Haszegava Taiga, a harmadikon az amerikai Jake Canter zárt.
Slopestyle-ban a hódeszkások ugratókkal és korlátokkal nehezített lejtőn mutatnak be különféle trükköket, szaltókat, forgásokat és csúszásokat. A pontozásnál a végrehajtás nehézségét, az ugrások magasságát, a trükkök változatosságát és a menet gördülékenységét nézik.
Hódeszka, slopestyle,
olimpiai bajnok: Szu Ji-ming (Kína) 82,41 pont
2. Haszegava Taiga (Japán) 82,13
3. Jake Canter (Egyesült Államok) 79,36