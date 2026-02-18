Franciaország tarolt a női sílövők 4x6 km-es váltójában

Az aranyérmes francia Julia Simon, Oceane Michelon, Lou Jeanmonnot és Camille Bened edzőjükkel (C) és csapattársaikkal pózolnak a női biatlon 4 x 6 km-es váltóverseny győzelmi ceremóniája után a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok során

A táv során a staféták négy-négy tagja fekvő, majd álló testhelyzetben teljesítette a lövészetet. Rontott kísérletet póttölténnyel lehetett javítani, három hiba után azonban a negyediknél már 150 méteres büntetőkör várt az adott sílövőre.

Húsz csapat indult és az első lövészetnél még együtt maradt a mezőny. A másodiknál viszont Camille Bened büntetőkörre kényszerült, így a tavaly világbajnok franciák jelentősen lemaradtak az élcsoporttól. Az első váltásnál a svédek haladtak az élen, mögöttük a bolgárok, a németek, az ukránok és a norvégok következtek.

A második embereknél a német Franziska Preuss ellépett a többiektől, mert a fekvő lövészetében gyors és pontos volt, miközben svéd és bolgár riválisa többet is hibázott. A svédek mögé a belga, a lett és a norvég váltó jött fel. Az álló lövészet megint átrendezte az élcsoportot. Preuss nem tudott ötször célba találni, ezért büntetőkörre ment, miközben a norvég Juni Arnekleiv az élre állt. Közvetlenül mögötte jött ki a lőállásból a lett, a bolgár és a francia ellenfele. Lou Jeanmonnot eddigre dolgozta le az első embereknél összeszedett lemaradást. A váltásnál lett, bolgár, francia volt a sorrend, kissé leszakadva következett a norvég váltó.

A franciák harmadik embere, Océane Michelon leszakította ellenfeleit és fekvőben hibátlan volt, így komoly előnnyel ment tovább. A norvégok visszazárkóztak a második helyre, aztán a bolgár és a lassan előre lépegető, címvédő svéd válogatott következett. A francia biatlonista állóban is viszonylag gyors volt az egy hibájával együtt, és csaknem 45 másodperces előnyel hagyta el a lőteret. Mögötte a norvég, a svéd és a cseh váltó egyszerre folytathatta a versenyt.

A váltásnál csaknem 50 másodperc volt az előnye Julia Simonnak a svéd Hanna Öberggel és a norvég Maren Kirkeeidével szemben. Simon nagyon gyorsan végzett az első lövészetével, a svédek és a norvégok hibáztak egyet-egyet, így igazából már csak egymással versenyeztek az ezüstéremért. Simon álló testhelyzetben is rendkívül gyorsan végzett a lőtéren, s az utolsó futószakasznak már teljes nyugalomban vághatott neki. A svéd-norvég párharcból a svédek jöttek ki jobban az utolsó lövészetben és így a teljes versenyben is.

Julia Simon a harmadik, Lou Jeanmonnot a második aranyát szerezte a milánói-cortinai olimpián, melyen a francia sílövők tovább javították a rekordjukat, az ötödik győzelmüket aratták. Mindhárom váltóban a franciák bizonyultak a legjobbnak.

Eredmények:

sílövészet, női 4x6 km-es váltó, olimpiai bajnok: Franciaország (Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon) 1:10:22.7 óra (6 lőhiba, 1 büntetőkör)

2. Svédország (Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira öberg, Hanna Öberg) 1:11:14.0 (7, 1)

3. Norvégia (Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekliev, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide) 1:11:30.3 (7, 0)