Olimpia
A szlovák válogatott az első elődöntős férfi jégkorongban
6-2-re győzedelmeskedtek a németek felett
A négy évvel ezelőtt harmadik szlovákok az első játékrészben megszerezték a vezetést, a második harmadban pedig frissebben korcsolyázva, 33 másodperc alatt kétszer is bevették a német kaput. A találkozó derekán már négy gól volt a szlovák előny, és bár ebből egyet még ebben a húsz percben lefaragtak a németek, a záró felvonás elején esett második Pavol Regenda-gól végleg szertefoszlatta a reményeiket.
A végjátékban esett német találatra még érkezett üres kapus szlovák válasz.
Eredmény, jégkorong, férfi negyeddöntő:
Szlovákia-Németország 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)
később:
Kanada-Csehország 16.40
Finnország-Svájc 18.10
Egyesült Államok-Svédország 21.10