Jamamoto kezdi az élről a sífutást

A japán Jamamoto Rijota érte el a legtöbb pontot síugrásban, így ő kezdi az élről a sífutást az északi összetett nagysáncos versenyében a milánói-cortinai téli olimpián.

Borongós idő várta Predazzóban a viadal 36 indulóját, és a szél is kavargott, ami több ugró eredményét is befolyásolta. Az már a rajt előtt biztos volt, hogy nem lesz címvédés, ugyanis a négy éve győztes norvég Jörgen Graabak a pekingi olimpia óta visszavonult.

A keddi versenyen elsőként a 23-assal rajtoló japán Jamamoto Rijota repült igazán messzire, 136,5 méteres ugrását a többiek végül csak megközelíteni tudták. Az aranyérem legnagyobb esélyese ugyanakkor nem ő, hanem az ötödik helyen álló, normálsáncon győztes norvég Jens Luraas Oftebro, mivel sokkal jobb sífutó nemcsak a japánnál, hanem a többi előtte állónál is. Oftebro 22 másodperces hátránnyal startol majd, az újabb ötkarikás bajnoki címére a papírforma alapján a legnagyobb veszélyt a második helyen álló, normálsáncon ezüstérmes osztrák Johannes Lamparter jelentheti majd.

A 10 kilométeres sífutás 13.45-kor rajtol.

Északi összetett, nagysánc egyéni, állás a síugrás után:

1. Jamamoto Rijota (japán) 150 pont (136,5 méter)

2. Johannes Lamparter (osztrák) 148 (136 m) – 8 másodperc hátrány

3. Andreas Skoglund (norvég) 146,1 (132 m) – 16 mp h.