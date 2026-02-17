2026. február 17., kedd

Előd

Hazatért az Egyesült Államokba Lindsey Vonn

Hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyében

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 13:31
„Több mint egy hete nem álltam a lábamon, a verseny óta egy kórházi ágyban feküdtem Olaszországban. Persze állni még mindig nem tudok, de nagyszerű érzés újra itthon lenni” – írta X-oldalán Vonn, akinek többször is meg kellett műteni a törött lábát. A 41 éves klasszis köszönetet mondott az őt ápolóknak és egyúttal jelezte, hogy hazájában is többször kés alá kell még feküdnie.

Hazatért az Egyesült Államokba Lindsey Vonn
Az amerikai Lindsey Vonn óriást bukott a női lesiklóversenyen a 2026-os milánói téli olimpiai játékokon Cortina d’Ampezzóban, 2026. február 8-án
Fotó: AFP/OBS/IOC/OIS/Handout

A világkupa szakági pontversenyében listavezető, olimpiai és kétszeres világbajnok Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Vonn nem sokkal a játékok előtt, a világkupasorozat svájci állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett, de így is rajthoz akart állni az olimpián.

Az amerikai síző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért számára a szezon.

