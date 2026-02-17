Olimpia
Hazatért az Egyesült Államokba Lindsey Vonn
Hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyében
A világkupa szakági pontversenyében listavezető, olimpiai és kétszeres világbajnok Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Vonn nem sokkal a játékok előtt, a világkupasorozat svájci állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett, de így is rajthoz akart állni az olimpián.
Az amerikai síző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért számára a szezon.