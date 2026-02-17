Hazatért az Egyesült Államokba Lindsey Vonn

„Több mint egy hete nem álltam a lábamon, a verseny óta egy kórházi ágyban feküdtem Olaszországban. Persze állni még mindig nem tudok, de nagyszerű érzés újra itthon lenni” – írta X-oldalán Vonn, akinek többször is meg kellett műteni a törött lábát. A 41 éves klasszis köszönetet mondott az őt ápolóknak és egyúttal jelezte, hogy hazájában is többször kés alá kell még feküdnie.

A világkupa szakági pontversenyében listavezető, olimpiai és kétszeres világbajnok Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Vonn nem sokkal a játékok előtt, a világkupasorozat svájci állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett, de így is rajthoz akart állni az olimpián.

Az amerikai síző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért számára a szezon.