Olimpia
Egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások slopestyle-döntőjét
A Livignót sújtó hóvihar miatt egyenlőre biztosan nem tartják meg a tornát
A finálé eredetileg 13 órakor kezdődött volna, de a Livignót sújtó hóvihar miatt ekkor biztosan nem tudja bemutatni trükkjeit a 12 döntőbe jutott versenyző, mivel délig 10 centiméter friss hó hullott.
A szervezők a tervek szerint még kedden kijelölik az új kezdési időpontot.
Korábban a viadal selejtezőjét – szintén a várható rossz idő miatt – hétfő helyett vasárnapra vitték előre, abban a címvédő, Milánóban big airben ezüstérmes új-zélandi Zoi Sadowski-Synnott kapta a legtöbb pontot.
Slopestlye-ban az ugratók mellett rámpákon és csöveken is kell trükközniük a hódeszkásoknak.