Egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások slopestyle-döntőjét

A rossz idő miatt egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások keddi slopestyle döntőjét a milánói-cortinai téli olimpián.

Livigno ad otthont a 2026-os Milano Cortina-i téli olimpiai játékok snowboard és freestyle sí versenyeinek

A finálé eredetileg 13 órakor kezdődött volna, de a Livignót sújtó hóvihar miatt ekkor biztosan nem tudja bemutatni trükkjeit a 12 döntőbe jutott versenyző, mivel délig 10 centiméter friss hó hullott.

A szervezők a tervek szerint még kedden kijelölik az új kezdési időpontot.

Korábban a viadal selejtezőjét – szintén a várható rossz idő miatt – hétfő helyett vasárnapra vitték előre, abban a címvédő, Milánóban big airben ezüstérmes új-zélandi Zoi Sadowski-Synnott kapta a legtöbb pontot.

Slopestlye-ban az ugratók mellett rámpákon és csöveken is kell trükközniük a hódeszkásoknak.