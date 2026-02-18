2026. február 18., szerda

Előd

Olimpia

Egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások slopestyle-döntőjét

A Livignót sújtó hóvihar miatt egyenlőre biztosan nem tartják meg a tornát

MH/MTI
 2026. február 18. szerda. 0:38
A rossz idő miatt egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások keddi slopestyle döntőjét a milánói-cortinai téli olimpián.

Egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások slopestyle-döntőjét
Livigno ad otthont a 2026-os Milano Cortina-i téli olimpiai játékok snowboard és freestyle sí versenyeinek
Fotó: Xinhua via AFP/Li Jing

A finálé eredetileg 13 órakor kezdődött volna, de a Livignót sújtó hóvihar miatt ekkor biztosan nem tudja bemutatni trükkjeit a 12 döntőbe jutott versenyző, mivel délig 10 centiméter friss hó hullott.

A szervezők a tervek szerint még kedden kijelölik az új kezdési időpontot.

Korábban a viadal selejtezőjét – szintén a várható rossz idő miatt – hétfő helyett vasárnapra vitték előre, abban a címvédő, Milánóban big airben ezüstérmes új-zélandi Zoi Sadowski-Synnott kapta a legtöbb pontot.

Slopestlye-ban az ugratók mellett rámpákon és csöveken is kell trükközniük a hódeszkásoknak.

