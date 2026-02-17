A műkorcsolyázó Pavlováék elsősorban előadásban kell hogy fejlődjenek

„Az olimpia előtt nyilván aláírták volna ezt a negyedik helyet, de látva azt, hogy kivel mi történt itt körülöttük, most mégis fáj a szívük, mert tudják, közel volt a dobogó” – kezdte az MTI-nek adott értékelését a sportvezető. „Az élmezőnyből az egyetlen páros volt, amely két tiszta programot futott ezen az olimpián. Ennél többet nem lehet tenni, ők amit tudnak, mindent megcsináltak. Ez csodálatos”.

A hibázó riválisok pontszámát illetően úgy fogalmazott, ezt mindig nehéz megítélni, mert más pontszámról indul a programok erőssége. Azt viszont hozzátette, Pavlováék a januári Európa-bajnokságon is közel voltak a még szebb eredményhez, ott szerinte a bronz- helyett ezüstérem járt volna az orosz születésű duónak.

„Ilyen téthelyzetben így futni, ez mutatja a mentális erejüket. Nagyon ritkán hibáznak, mert olyan edzésmunkát végeznek el, ami számukra is megadja a stabilitást” – beszélt Kendelényi-Gulyás a magyar duó egyik legnagyobb erényéről, a kiegyensúlyozottságról. „Előadásban fejlődhetnek leginkább. Persze a technikán is lehet finomítani egy-egy elemben, hogy azok még lendületesebbé, kifinomultabbá váljanak. Most például a halálforgásban vesztettek pontokat, szerintem ott nem volt elég ideig mélyen a feje Mariának.”

Váradi Orsolya, a MOKSZ ügyvezető igazgatója elsőként azt szögezte le, hogy fantasztikusan büszkék a párosra, mert a legjobb négyet felvonultató utolsó csoportban tudott futni és megtartotta a negyedik helyét, ami óriási teljesítmény.

„Az, hogy ebben a mezőnyben egyedül ők tudtak két hibátlan programot futni, azt mutatja, hogy mentálisan is irtózatosan erősek. Ugyan várnunk kell még egy picit az igazi nagy csodára, de így is igazi példaképek” – mondta a szövetség vezetője, aki szerint reményt keltő, hogy a műkorcsolya újra belépett a pontszerző sportágak közé az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncos kettős után. „A fiataloknak is vonzóvá válhat, ha pedig valaki ezt élőben nézte itt a csarnokban, akkor biztos, hogy a gyerekét korcsolyázni küldi.”

A Pavlova, Sviatchenko párost a kétszeres világbajnok, a kűrben világcsúcsot jelentő pontszámot elért japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi kettős, az Európa-bajnok és Georgia történetének első téli olimpiai érmét begyűjtő Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava duó, valamint a vasárnapi rövidprogram után élen álló német Minerva Fabienne Hase és Nikita Volodin előzte meg. A negyedik pozíciónak köszönhetően folytatódott a magyarok 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon.