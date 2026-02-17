Olimpia
A címvédő svédek búcsúztak a férfi curlingesek tornáján
A skandináv csapat 9-4-es vereséget szenvedtek Svájctól
Svédország hét forduló után egy győzelemmel áll a kilencedik helyen, míg Svájc hat mérkőzés után is veretlen és vezeti a tíz csapatból álló mezőnyt.
Csehország megszerezte első sikerét, Németországot múlta felül 9-7 arányban, ezzel azonban biztossá vált, hogy egyik gárda sem érheti el az elődöntőt. A négy közé az Egyesült Államokat 8-5-re legyőző, ezzel második sikerét arató Kína sem juthat már be.
Curling, férfi selejtező:
Svájc-Svédország 9-4
Kína-Egyesült Államok 8-5
Csehország-Németország 9-7
később:
Németország-Svájc, Egyesült Államok-Olaszország, Kanada – Nagy-Britannia, Svédország-Norvégia 19.05
női selejtező:
Svédország-Kanada, Olaszország-Japán, Dánia-Egyesült Államok, Koreai Köztársaság-Svájc 14.05
Mindkét nemnél az első négy helyezett jut az elődöntőbe.