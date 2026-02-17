A címvédő svédek búcsúztak a férfi curlingesek tornáján

A címvédő svédek búcsúztak a curlingesek férfi csapat selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, miután kedden 9-4-es vereséget szenvedtek Svájctól.

A svéd Oskar Eriksson (k), Rasmus Wranaa (j) és Christoffer Sundgren a curling férfi körmérkőzésen a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékokon a Cortina Curling Olimpiai Stadionban, Cortina d’Ampezzóban, 2026. február 16-án

Svédország hét forduló után egy győzelemmel áll a kilencedik helyen, míg Svájc hat mérkőzés után is veretlen és vezeti a tíz csapatból álló mezőnyt.

Csehország megszerezte első sikerét, Németországot múlta felül 9-7 arányban, ezzel azonban biztossá vált, hogy egyik gárda sem érheti el az elődöntőt. A négy közé az Egyesült Államokat 8-5-re legyőző, ezzel második sikerét arató Kína sem juthat már be.

Curling, férfi selejtező:

Svájc-Svédország 9-4

Kína-Egyesült Államok 8-5

Csehország-Németország 9-7

később:

Németország-Svájc, Egyesült Államok-Olaszország, Kanada – Nagy-Britannia, Svédország-Norvégia 19.05

női selejtező:

Svédország-Kanada, Olaszország-Japán, Dánia-Egyesült Államok, Koreai Köztársaság-Svájc 14.05

Mindkét nemnél az első négy helyezett jut az elődöntőbe.