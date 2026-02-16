Végi Diána Laura a negyeddöntőben búcsúzott

A 19 éves magyar sportolótól az is szép eredmény volt, hogy egyéni legjobbjával továbbjutott a szombati selejtezőből, a legjobb húsz között viszont már igazi világklasszisokkal mérte össze a tudását és gyorsaságát. Az ötfős futamában ott volt az 500 méter holland olimpiai bajnoka, Xandra Velzeboer mellett a táv 2024-es amerikai világbajnoka, Kristen Santos-Griswold, továbbá két dél-koreai rivális, köztük Kim Gilli, aki már szintén volt világbajnok, 1000-en pedig vb-ezüstje van két évvel ezelőttről.

Végi a rajt előtt még kiintett a magyar szurkolóknak, aztán a startot követően a harmadik pozícióban kezdte a körözést, de fokozatosan hátracsúszott az utolsó helyre. A hajrában visszaelőzte a gyengébbik és teljesen elfáradó dél-koreai versenyzőt, de ennél többre már nem volt esélye, mert közben a három favorit ellépett, így a magyar korcsolyázó futamnegyedikként búcsúzott.

„Szerintem egy jó futam volt, megcsináltam, ami meg volt beszélve, az előzést viszont hamarabb kellett volna végrehajtanom” – értékelt a vegyes zónában Végi, aki hozzátette, még mindig alig hiszi el, hogy az olimpián szerepelhet és a sportág legnagyobbjaival versenyezhet egy futamban. „Nagyon nagy élmény és teljesen feldob, így felszabadultabbnak is érzem magam. Nincs bennem az, hogy sokkal jobbak. Amikor felmegyek egy futamra, akkor mindenkire úgy gondolok, hogy verhető. Most is megtettem minden tőlem telhetőt, ezért büszke vagyok magamra”.

Végi kifejtette, sok apróságot lehet ellesni a világklasszis riválisoktól, de amit megtanult ezen az olimpián, hogy előznie hamarabb kell. Hozzátette, négy év múlva már éremért szeretne küzdeni, szerinte ehhez elsősorban fizikálisan kell erősödnie, mert mentálisan jónak érzi magát.

A hétfői programban még a férfi 500 méter selejtezője és az 5000 méteres váltó elődöntője szerepel – mindkettő magyar indulókkal.