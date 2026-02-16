2026. február 16., hétfő

Moon továbbjutott az 500 méter selejtezőjéből

Két körrel a cél előtt előbb japán, majd az utolsó körben kazah riválisát is megelőzte

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 12:08
A magyar színekben induló Moon Wonjun továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői napján.

Moon továbbjutott az 500 méter selejtezőjéből
Moon továbbjutott az 500 méter selejtezőjéből
Fotó: WANG Zhao / AFP

A dél-koreai születésű sportoló futambeosztása megváltozott az egy nappal korábban megadotthoz képest, s bár összetételében könnyebbé vált, ugyanakkor a négyes, legelőnytelenebb rajtpozíciója miatt továbbra is nagy bravúr kellett a továbbjutáshoz. A négy éve a sprinterek között bronzérmes kanadai Steven Dubois egyértelműen a futam favoritja volt, mellette még a japán Mijata Sogóval és a kazah Gyenyisz Nyikisával kellett megküzdenie az FTC gyorskorcsolyázójának.

Moon a start után ugyan csak negyediknek tudott csak besorolni, de két körrel a cél előtt előbb japán, majd az utolsó körben kazah riválisát is remek manőverrel, a belső íven megelőzte, és mivel az utolsó kanyarban nem csúszott ki, Dubois mögött a második helyen ért célba, ezzel továbbjutott.

A férfi 500 méter végcsatározásait a negyeddöntőtől kezdődően szerdán rendezik.

