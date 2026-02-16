Olimpia
Milánói olimpia – hétfői program
Éremosztás hat számban
ALPESISÍ (1)
férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30
BOB (1)
férfi kettes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.57
női egyes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.06
CURLING
női selejtező: Svédország-Svájc, Kína-Kanada, Dánia – Nagy-Britannia 9.05, Egyesült Államok-Olaszország, Koreai Köztársaság-Kína, Svájc – Nagy-Britannia, Japán-Kanada 19.05
férfi selejtező: Nagy-Britannia – Norvégia, Csehország-Kanada, Svédország-Németország, Olaszország-Kína 14.05
JÉGKORONG
nők, elődöntő: Egyesült Államok-Svédország 16.40, Kanada-Svájc 21.10
MŰKORCSOLYA (1)
páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1)
női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura), férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00
SÍUGRÁS (1)
férfi nagysánc csapat 19.00
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)
női big air döntő 19.30