Milánói olimpia – hétfői program

Éremosztás hat számban

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 11:30
A milánói-cortinai téli olimpia hétfői programja:

Milánói olimpia – hétfői program
Az alpesisí számban Úry Bálint is rajthoz áll
Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

ALPESISÍ (1)

férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30

BOB (1)

férfi kettes 1. futam 10.00 és 2. futam 11.57

női egyes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.06

CURLING

női selejtező: Svédország-Svájc, Kína-Kanada, Dánia – Nagy-Britannia 9.05, Egyesült Államok-Olaszország, Koreai Köztársaság-Kína, Svájc – Nagy-Britannia, Japán-Kanada 19.05

férfi selejtező: Nagy-Britannia – Norvégia, Csehország-Kanada, Svédország-Németország, Olaszország-Kína 14.05

JÉGKORONG

nők, elődöntő: Egyesült Államok-Svédország 16.40, Kanada-Svájc 21.10

MŰKORCSOLYA (1)

páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1)

női 1000 m negyeddöntő (Végi Diána Laura), férfi 500 m selejtező (Moon Wonjun), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00

SÍUGRÁS (1)

férfi nagysánc csapat 19.00

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

női big air döntő 19.30

