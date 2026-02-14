Olimpia
Weston megállíthatatlan volt a jégen
A brit klasszis pályacsúcsok sorával szerezte meg az olimpiai aranyérmet, a németek vitték az ezüstöt és a bronzot
A 28 éves sportoló csütörtökön mindkét futamot pályarekorddal teljesítette, és ezt a sorozatot pénteken is folytatta. Bár üldözője, a négy évvel ezelőtt olimpiai ezüstérmes német Axel Jungk javított korábbi teljesítményén, ismét meg kellett elégednie a második hellyel.
A harmadik helyen a címvédőként induló, egyéniben háromszoros világbajnok, szintén német Christopher Grotheer végzett, több mint egy másodperces hátránnyal.
Szkeleton, férfiak – olimpiai bajnok (az olimpia honlapja alapján):
-
Matt Weston (Nagy-Britannia) – 3:43.33 perc
-
Axel Jungk (Németország) – 0.88 másodperc hátrány
-
Christopher Grotheer (Németország) – 1.07 mp hátrány