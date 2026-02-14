2026. február 14., szombat

Weston megállíthatatlan volt a jégen

A brit klasszis pályacsúcsok sorával szerezte meg az olimpiai aranyérmet, a németek vitték az ezüstöt és a bronzot

MH/ MTI
 2026. február 14. szombat. 1:16
A kétszeres világ- és Európa-bajnok brit Matt Weston nyerte a férfi szkeletonosok versenyét a milánói–cortinai téli olimpián.

Matt Weston
Fotó: Stefano RELLANDINI / AFP

A 28 éves sportoló csütörtökön mindkét futamot pályarekorddal teljesítette, és ezt a sorozatot pénteken is folytatta. Bár üldözője, a négy évvel ezelőtt olimpiai ezüstérmes német Axel Jungk javított korábbi teljesítményén, ismét meg kellett elégednie a második hellyel.

A harmadik helyen a címvédőként induló, egyéniben háromszoros világbajnok, szintén német Christopher Grotheer végzett, több mint egy másodperces hátránnyal.

Szkeleton, férfiak – olimpiai bajnok (az olimpia honlapja alapján):

  1. Matt Weston (Nagy-Britannia) – 3:43.33 perc

  2. Axel Jungk (Németország) – 0.88 másodperc hátrány

  3. Christopher Grotheer (Németország) – 1.07 mp hátrány

