Weston megállíthatatlan volt a jégen

A kétszeres világ- és Európa-bajnok brit Matt Weston nyerte a férfi szkeletonosok versenyét a milánói–cortinai téli olimpián.

A 28 éves sportoló csütörtökön mindkét futamot pályarekorddal teljesítette, és ezt a sorozatot pénteken is folytatta. Bár üldözője, a négy évvel ezelőtt olimpiai ezüstérmes német Axel Jungk javított korábbi teljesítményén, ismét meg kellett elégednie a második hellyel.

A harmadik helyen a címvédőként induló, egyéniben háromszoros világbajnok, szintén német Christopher Grotheer végzett, több mint egy másodperces hátránnyal.

Szkeleton, férfiak – olimpiai bajnok (az olimpia honlapja alapján):