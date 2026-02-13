Pénteken is pörög az olimpia: jégkorong, hódeszka, gyorskorcsolya és még sok más a napi programban

A milánói–cortinai téli olimpia pénteki napja is tartogat bőven izgalmat: hét számban osztanak érmet, miközben több sportágban is a kieséses szakaszok és a döntők kerülnek előtérbe. A nap során a legnagyobb figyelem a jégkorongra, a hódeszkára és a gyorskorcsolyára irányul, de a sífutók, sílövők és a szkeletonosok is versenyeznek.

Curling: selejtezők egész nap

A férfi curling selejtezőjében a nap folyamán több rangadót rendeznek. A program nyitányaként a Kanada–Egyesült Államok és a Nagy-Britannia–Olaszország mérkőzéseket láthatjuk, majd később a Svájc–Csehország találkozó is sorra kerül 9:05-kor. A nap második felében a Kanada–Svédország mérkőzésre 19:05-kor kerül sor.

A női selejtezőben a legnagyobb figyelem a Dánia–Svédország és az Egyesült Államok–Kanada összecsapásokra irányul, amelyeket 14:05-kor rendeznek.

Gyorskorcsolya: a hosszú távú férfi szám

A gyorskorcsolyázók közül pénteken a férfi 10 000 méteres verseny a program fénypontja. A hosszú távú szám 16:00-kor rajtol, és a nap egyik leginkább taktikus, állóképességi kihívást jelentő versenyét hozza.

Hódeszka: Brunner Blanca krosszában a döntőért

A hódeszka nők krossz versenyében a selejtezők és a kieséses szakasz 10:00-kor kezdődik, majd délután 14:46-kor rendezik a döntőt. A magyarok közül Brunner Blanca indulása is a program része, így különösen érdekes lesz a magyar szurkolók számára.

Estére a férfi félcső döntőjére is sor kerül, amelyet 19:30-kor rendeznek, és ez a nap egyik leglátványosabb számának ígérkezik.

Jégkorong: negyeddöntők és csoportküzdelmek

A női jégkorong negyeddöntőjében két mérkőzés szerepel a programban: Csehország–Svédország 16:40-kor, majd az Egyesült Államok–Olaszország találkozója 21:10-kor kezdődik.

A férfiaknál a csoportküzdelmek folytatódnak: az A csoportban Franciaország–Csehország (16:40) és Kanada–Svájc (21:10) mérkőzésekre kerül sor, míg a B csoportban Finnország–Svédország és Olaszország–Szlovákia találkozók 12:10-kor rajtolnak.

Műkorcsolya: férfi kűr a zárás előtt

A műkorcsolya pénteken a férfi kűrrel folytatódik, a program 19:00-kor kezdődik. Ez a szám hagyományosan a nap egyik legnagyobb közönségvonzó eseménye, ahol a versenyzők a zenére koreografált programokkal küzdenek az érmekért.

Sífutás és sílövészet: magyar érdekeltség a sípályán

A sífutók közül a férfi szabadstílusú 10 km-es versenyben a magyar Büki Ádám és Kónya Ádám is rajthoz állnak 11:45-kor. Ez a szám komoly fizikai megterhelést jelent, és a magyarok szereplése is külön figyelmet kap.

A sílövők a férfi 10 km sprint versenyben lépnek pályára 14:00-kor, ahol a gyorsaság és a pontosság egyaránt döntő.

Szkeleton: két futam mindkét nemnél

A szkeletonosok pénteken is izgalmas napra számíthatnak: a nők 1. és 2. futama 16:00-kor és 17:48-kor zajlik, míg a férfiaknál a 3. és 4. futam 19:30-kor és 21:05-kor kerül megrendezésre.