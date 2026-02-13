Olimpia
Két holland arany a rövidpályás gyorskorcsolyában
A nők sprinttávján már az elődöntő is elképesztően remek versenyt hozott, ugyanis a szám háromszoros világbajnok specialistája, Velzeboer olyan elképesztő tempóban korcsolyázta végig a fél kilométert nyakában a címvédő Arianna Fontanával, hogy 41.399 másodperccel megdöntötte saját, 2022 novemberében felállított világcsúcsát.
A fináléban is maradt a szokásos felállás, Velzeboer rajtolt a legelőnyösebb, belső pozícióból, közvetlenül mellőle pedig a hazaiak kedvence a hatból hat olimpián érmes, összesen 12 ötkarikás medállal, köztük három arannyal rendelkező Fontana. A startnál nem változott a sorrend, utána pedig a 35 éves olasz klasszisnak már nem volt esélye megelőzni az újfent elképesztő sebességgel száguldó riválisát. A vegyes váltóban történt esése után javító Velzeboer mögött Fontana több támadást is visszaverve 13. ötkarikás dobogós helyezését elérve ezüstérmes lett, harmadikként pedig a kanadai Courtney Sarault ért célba.
A férfi 1000 méter fináléja sokkal kiélezettebb küzdelmet hozott. A nagy favorit kanadai William Dandjinou ugyan élre állt a hajrához közeledve, de ezúttal nem bírta végig tartani a tempót, így a végén megelőzte őt a holland Jens van T' Wout, sőt aztán még két riválisa is, azaz a dobogóról is lecsúszott. Az aranyérem végül jobb lábbedobással Van T'Wouté lett 28 ezreddel megelőzve a kínai Szun Lungot. A bronzérmet Rim Dzsongun nyakába akasztották. A szám négy évvel ezelőtti magyar bronzérmese, a már kínai színekben versenyző Liu Shaoang a B döntő megnyerésével hatodik helyen végzett.
A magyarok közül a keddi selejtezőben kiesett Végi Diána Laura 27., míg Nógrádi Bence 28., a negyeddöntőben búcsúzott dél-koreai születésű Moon Wonjun pedig 12. lett
Eredmények:
Rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 m, olimpiai bajnok:
Xandra Velzeboer (Hollandia) 41.609 mp
2. Arianna Fontana (Olaszország) 42.294
3. Courtney Sarault (Kanada) 42.427
...27. Végi Diána Laura
Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1000 m, olimpiai bajnok:
Jens van T' Wout (Hollandia) 1:24.537 perc
2. Szun Lung (Kína) 1:24.565
3. Rim Dzsongun (Koreai Köztársaság) 1:24.611
...12. Moon Wonjun
...28. Nógrádi Bence