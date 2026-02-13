2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Brunner Blanca a nyolcaddöntőben búcsúzott

Rendkívül nehéz futamba került

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 14:02
Megosztás

A két visszalépés nyomán az utolsó pillanatban indulóvá előlépett Brunner Blanca a nyolcaddöntőben kiesett a hódeszkások krossz számában a milánói-cortinai téli olimpia pénteki napján.

Brunner Blanca a nyolcaddöntőben búcsúzott
Brunner Blanca
Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

A 22 éves magyar versenyző rendkívül nehéz futamba került, mivel a délelőtti két rangsoroló futamban az utolsó, 32. helyet szerezte meg. Többek között Szocsi olimpiai bajnokával, a cseh Eva Adamczykovával kellett megküzdenie, aki egy éve adott életet első gyermekének. Az időmérő leggyorsabb hódeszkásán kívül még a 16. amerikai Brianna Schnorrbusch és a 17. ausztrál Josie Baff volt Brunner az ellenfele.

A magyar hódeszkás a papírformának megfelelően már a rajtnál hátra szorult, és mivel a riválisai nem hibáztak, negyedik lett, jelentős lemaradással. A továbbjutó első két helyen Baff és Adamczykova végzett.

A versenyszám döntőjét a program szerint 14.41-től rendezik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink