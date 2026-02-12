Olimpia
Domináltak a németek
Szánkós éremtáblázat és dobogósok a Milánói olimpián
férfi egyes:
1. Max Langenhan (Németország)
2. Jonas Müller (Ausztria)
3. Dominik Fischnaller (Olaszország)
női egyes:
1. Julia Taubitz (Németország)
2. Elina Bota (Lettország)
3. Ashley Farquharson (Egyesült Államok)
férfi kettes:
1. Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner (Olaszország)
2. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (Ausztria)
3. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Németország)
női kettes:
1. Andrea Vötter, Marion Oberhofer (Olaszország)
2. Jessica Degenhardt, Cheyenne Rosenthal (Németország)
3. Selina Egle, Lara Kipp (Ausztria)
vegyes váltó:
1. Németország (Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina)
2. Ausztria (Lisa Schulte, Jonas Müller, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Selina Egle, Lara Michaela Kipp)
3. Olaszország (Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Vötter, Marion Oberhofer)
A szánkó éremtáblázata a milánói téli olimpián: arany ezüst bronz
Németország 3 1 1
Olaszország 2 – 2
Ausztria – 3 1
Lettország – 1 –
Egyesült Államok – – 1