Olimpia
Milánó 2026: Ők lettek olimpiai bajnokok szerdán
Nyolc versenyszámban osztottak érmeket a téli olimpián
Jégtáncban a Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron (Franciaország) páros lett olimpiai bajnok
Fotó: Toshiya Suzuki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
Olimpiai bajnokok lettek:
ALPESISÍ: férfi szuperóriás-műlesiklás: Franjo von Allmen (Svájc),
ÉSZAKI ÖSSZETETT: normálsánc: Jens Luraas Oftebro (Norvégia)
GYORSKORCSOLYA: férfi 1000 m: Jordan Stolz (Egyesült Államok)
MŰKORCSOLYA: jégtánc: Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország)
SÍLÖVÉSZET: női 15 km: Julia Simon (Franciaország)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ: női mogul: Elizabeth Lemley (Egyesült Államok)
SZÁNKÓ: női kettes: Andrea Vötter, Marion Oberhofer (Olaszország) férfi kettes: Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner (Olaszország)