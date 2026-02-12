2026. február 12., csütörtök

Olimpia

Milánó 2026: Ők lettek olimpiai bajnokok szerdán

Nyolc versenyszámban osztottak érmeket a téli olimpián

 2026. február 12. csütörtök. 7:32
Az olaszok, a franciák és az amerikaiak két-két elsőséget gyűjtöttek be a milánói-cortinai téli játékok hatodik napján.

Jégtáncban a Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron (Franciaország) páros lett olimpiai bajnok
Fotó: Toshiya Suzuki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Olimpiai bajnokok lettek:

ALPESISÍ: férfi szuperóriás-műlesiklás: Franjo von Allmen (Svájc),

ÉSZAKI ÖSSZETETT: normálsánc: Jens Luraas Oftebro (Norvégia)

GYORSKORCSOLYA: férfi 1000 m: Jordan Stolz (Egyesült Államok)

MŰKORCSOLYA: jégtánc: Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország)

SÍLÖVÉSZET: női 15 km: Julia Simon (Franciaország)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ: női mogul: Elizabeth Lemley (Egyesült Államok)

SZÁNKÓ: női kettes: Andrea Vötter, Marion Oberhofer (Olaszország) férfi kettes: Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner (Olaszország)

