2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 380.62 Ft
USD 320.20 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Kitört a pánik a téli olimpián

Fertőzéstől rettegnek a sztársportolók

MH
 2026. február 12. csütörtök. 23:05
Megosztás

Az olimpiai faluban lakó több NHL-es jégkorongozót is a kiköltözés gondolata foglalkoztatja – írta a Globe and Mail a milánói-cortinai téli játékokkal kapcsolatos gondokról beszámolva.

Kitört a pánik a téli olimpián
A téli olimpia sportolói nem elégedettek az elhelyezéssel sem
Fotó: AFP/KMSP/Hervio Jean-Marie

A kanadai újság tudomása szerint a téli olimpián szereplő hokisok azért cserélnének szálláshelyet, mert egyfelől kényelmetlennek tartják a szobáikat, és zavarja őket a komforthiány, másfelől pedig aggasztónak találják a fertőzésveszélyt.

Van ok a pánikra a téli olimpián?

Utóbbi érzést erősíthette bennük, hogy napokkal ezelőtt felbukkant a norovírus a finn és a svájci női jégkorong-válogatott játékosainak körében. A megbetegedések miatt a finn-kanadai meccset egy héttel el is kellett halasztani a téli olimpián – adta hírül az MTI.

A kényelem hiánya szintén fontos szempont lehet az esetleges lakhelyváltásban. A kanadai lap emlékeztetett korábbi nyári olimpiák tapasztalataira, amikor is például az amerikai NBA-kosarasok jellemzően nem az olimpiai faluban laktak, hanem luxushotelekben szálltak meg – írta meg az Origo.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink