Milánói Olimpia csütörtöki programja

A milánói-cortinai téli olimpia csütörtöki programja (éremosztás 9 számban):

Pónya Sára (képünkön és Laczkó Lara Vanda csütörtökön a női szabadstílusú 10 km-es síkfutás magyar szereplői lesznek

ALPESISÍ (1)

női szuperóriás-műlesiklás 11.30

CURLING

női selejtező: Koreai Köztársaság-Egyesült Államok, Japán-Svédország, Olaszország-Svájc, Kanada-Dánia 9.05, Kína – Nagy-Britannia, Olaszország-Koreai Köztársaság, Dánia-Japán, Svédország-Egyesült Államok 19.05

férfi selejtező: Norvégia-Németország, Egyesült Államok-Svájc, Nagy-Britannia – Svédország 14.05

GYORSKORCSOLYA (1)

női 5000 m 16.30

HÓDESZKA (2)

férfi krossz selejtező és kieséses szakasz 10.00, döntő 15.01

női félcső döntő 19.30

JÉGKORONG

férfiak, A csoport, 1. forduló: Svájc-Franciaország 12.10, Csehország-Kanada 16.40, C csoport, 1. forduló: Németország-Dánia 21.10, Lettország-Egyesült Államok 21.10

nők, A csoport, az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzés: Finnország-Kanada 14.30

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)

női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő 20.15

SÍFUTÁS (1)

női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) 13.00

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

férfi mogul selejtező 10.00, döntő 12.15

SZÁNKÓ (1)

vegyes váltó 18.30

SZKELETON

férfi 1. és 2. futam 9.30 és 11.08