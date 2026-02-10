Olimpia
Veretlenek maradtak a svédek
Negyeddöntősök a németek
A svéd játékosok ünnepelnek a női elődöntő B csoport jégkorongmérkőzésén Japán és Svédország között a 2026-os milánói téli olimpiai játékokon, 2026. február 10-én. Svédország 4-0-ra nyerte a mérkőzést
Fotó: AFP/Piero Cruciatti
A kedd délutáni mérkőzésnek a japánok számára volt tétje, ugyanis pontokat kellett volna szerezniük, hogy életben tartsák negyeddöntős reményeiket. Azonban még gólt sem tudtak lőni, 4-0-ra kikaptak, így a németek – akik egy évvel ezelőtt a magyarokkal szemben biztosították olimpiai részvételüket – jutottak a nyolc közé.
Eredmény, női jégkorong:
B csoport:
Svédország-Japán 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)
később:
Olaszország-Németország 16.40 nők,
A csoport:
Kanada-Egyesült Államok 20.10
Finnország-Svájc 21.10