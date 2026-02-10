Veretlenek maradtak a svédek

A svéd női jégkorong-válogatott negyedik mérkőzését is megnyerte a milánói téli olimpián, ezzel veretlenül jutott a negyeddöntőbe, és közben a japánok legyőzésével „magával húzta” a német csapatot a nyolc közé.

A svéd játékosok ünnepelnek a női elődöntő B csoport jégkorongmérkőzésén Japán és Svédország között a 2026-os milánói téli olimpiai játékokon, 2026. február 10-én. Svédország 4-0-ra nyerte a mérkőzést

A kedd délutáni mérkőzésnek a japánok számára volt tétje, ugyanis pontokat kellett volna szerezniük, hogy életben tartsák negyeddöntős reményeiket. Azonban még gólt sem tudtak lőni, 4-0-ra kikaptak, így a németek – akik egy évvel ezelőtt a magyarokkal szemben biztosították olimpiai részvételüket – jutottak a nyolc közé.

Eredmény, női jégkorong:

B csoport:

Svédország-Japán 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

később:

Olaszország-Németország 16.40 nők,

A csoport:

Kanada-Egyesült Államok 20.10

Finnország-Svájc 21.10