Végi kiesett női 500 méteren

A 19 éves magyar versenyzőnek mind a futam erősségét, mind a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozícióját tekintve csekély esélye volt a továbbjutásra. Végi négyesében szerepelt a holland váltóval olimpiai és világbajnok Selma Poutsma, aki ráadásul ezen a távon idén Eb-bronzérmes lett, továbbá a kanadai váltóval szintén világbajnok és ebben a számban kétszeres junior vb-aranyérmes Florence Brunelle, illetve a négy éve a kínai vegyes stafétával olimpiai bajnok Fan Ko-hszin.

A külső, legelőnytelenebb négyes rajthelyén Végi nem tudott változtatni a startnál, negyedikként fordult az első kanyarba. Másfél kör után kissé le is szakadt riválisaitól, így 44.164 másodperces idejével negyedikként haladt át a célvonalon. Az első Poutsma és a második Brunelle mellett időeredményével még Fan is a negyeddöntőbe jutott.

„Tegnap a rajtolásnál leszúrtam, a combomban hematóma keletkezett. Kicsit fáj, ezért fájdalomcsillapítóval versenyeztem. Nem elviselhetetlen, de azért nyilvánvalóan hátráltat. Megpróbáltam kizárni, de nem voltam százszázalékos” – mondta a vegyes zónában Végi, aki elárulta, hétfőn még nem nagyon tudott a lábára támaszkodni, keddre viszont sokat javult. „Mindent beleadtam, amit tudtam. Az első futamnál mindig izgulok. Nem vagyok megelégedve az idővel, mert tudom, hogy képes vagyok a legjobbakkal is korcsolyázni, de legalább van egy kis motiváció a következő évekre, hogy 2030-ban már ne a negyeddöntőért, hanem az éremért kelljen harcolnom”.