Pónya Sára a 79. helyen végzett

A 26 éves magyar versenyző 4:24.13 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel tíz riválisát tudta megelőzni.

„Óriási hajtás volt, egy szempillantás alatt történt az egész. Rengeteg inger éri az embert, sok magyar hangot is hallottam a szurkolók között, ezeket a dolgokat pedig négy és fél perc alatt nem egyszerű feldolgozni úgy, hogy közben magadra is figyelni kell” – nyilatkozta Pónya az M4 Sport helyszíni stábjának. Hozzátette, nagyjából erre a helyre várta magát, hiszen ő nem sprinter, elégedett ezzel az eredménnyel, annak pedig külön örül, hogy fő száma, a 10 kilométer előtt szokhatta kicsit az olimpiai környezetet versenyen is.

A selejtezőből a legjobb harminc jutott az egyenes kieséses szakaszba, Pónya a győztes svéd Linn Svahn teljesítményétől 47.92 másodperccel maradt el.

Büki Ádám 90. helyen végzett a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjének keddi selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián.

A 30 éves magyar versenyző 4:02.02 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel öt riválisát tudta megelőzni.

A selejtezőből a legjobb harminc jutott az egyenes kieséses szakaszba. A korábbi sílövőként a klasszikus stílussal csak négy éve foglalkozó Büki a legnagyobb favorit és a legjobb időt elérő norvég Johannes Hösflot Klaebo teljesítményétől 54.65 másodperccel maradt el.