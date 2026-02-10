2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Pónya Sára a 79. helyen végzett

Ugyanebben a számban a férfiaknál Büki Ádám a 90. lett

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 11:07
Megosztás

Pónya Sára a 79. helyen végzett a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjének keddi selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián.

Pónya Sára a 79. helyen végzett
A svéd Linn Svahn nyert a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjének február 10-i selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián
Fotó: Javier SORIANO / AFP

A 26 éves magyar versenyző 4:24.13 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel tíz riválisát tudta megelőzni.

„Óriási hajtás volt, egy szempillantás alatt történt az egész. Rengeteg inger éri az embert, sok magyar hangot is hallottam a szurkolók között, ezeket a dolgokat pedig négy és fél perc alatt nem egyszerű feldolgozni úgy, hogy közben magadra is figyelni kell” – nyilatkozta Pónya az M4 Sport helyszíni stábjának. Hozzátette, nagyjából erre a helyre várta magát, hiszen ő nem sprinter, elégedett ezzel az eredménnyel, annak pedig külön örül, hogy fő száma, a 10 kilométer előtt szokhatta kicsit az olimpiai környezetet versenyen is.

A selejtezőből a legjobb harminc jutott az egyenes kieséses szakaszba, Pónya a győztes svéd Linn Svahn teljesítményétől 47.92 másodperccel maradt el.

Büki Ádám 90. helyen végzett a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprintjének keddi selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián.

A 30 éves magyar versenyző 4:02.02 perc alatt teljesítette az 1,6 kilométeres távot, ezzel öt riválisát tudta megelőzni.

A selejtezőből a legjobb harminc jutott az egyenes kieséses szakaszba. A korábbi sílövőként a klasszikus stílussal csak négy éve foglalkozó Büki a legnagyobb favorit és a legjobb időt elérő norvég Johannes Hösflot Klaebo teljesítményétől 54.65 másodperccel maradt el.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink