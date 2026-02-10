Moon továbbjutott férfi 1000 méteren

Az ötkarikás játékokon másodszor szereplő és ezúttal magyar zászlóvivő Nógrádi igencsak nehéz feladat előtt állt a közel teltházas Forum di Milánóban, ugyanis a négy éve ezen a távon magyarként bronzérmes, de már a kínai színeket képviselő Liu Shaoanggal és az idén Eb-bronzérmes olasz Thomas Nadalinivel is meg kellett küzdenie, ráadásul a harmadik ellenfél, a japán Mijata Sogo is erősnek ígérkezett. Az FTC sportolója a kvartett végére sorolt be, eleinte japán, kínai, olasz, magyar sorrendben „vonatoztak”. A hajrához közeledve előbb Liu Shaoang, majd Nadalini is megelőzte Mijatát, így a papírformának megfelelő sorrend alakult ki a futamban. Nógrádi egy pillanatra sem szakadt le, de előzési lehetősége igazán egyszer sem volt.

„Csalódott vagyok, mert az első körben próbáltam előre menni a japánnal, de nem sikerült megtalálnom a helyemet, mert az első helyre nem akartam besorolni, az sok erőt kivett volna és megbántam volna. Rutinos versenyzőkkel mentem, akik vigyáznak a pozícióra. A pozitívum az volt, hogy ott tudtam maradni, de nem vagyok megelégedve” – értékelt a négy éve a férfi váltóval hatodik helyezett Nógrádi, aki elárulta, hogy az olimpiai faluban beszélt korábbi csapattársával, Liu Shaoanggal, de a futam előtt nem.

Moonnak sem jutottak sokkal könnyebb vetélytársak tekintve, hogy a kanadai William Dandjinou a legnagyobb favorit, rajta kívül pedig még meg kellett küzdenie korábbi honfitársával, a dél-koreai Sin Dongminnel is, valamint a francia Etienne Bastier-vel. Az FTC honosított korcsolyázója a táv első felében igyekezett elöl tempózni, egyszer sem csúszott a második helynél hátrébb. Amikor fokozódott a tempó, előbb az ázsiai, majd a tengerentúli riválisa is megelőzte, de Sintől aztán visszaszerezte a biztos továbbjutást jelentő második pozíciót. A végére Moon mintha kicsit elfáradt volna, így végül harmadikként haladt át a célvonalon, de a futam elég gyors volt ahhoz, hogy a magyar sportoló időeredményével a negyeddöntőbe lépjen.

„Ez volt az első futásom az olimpián, így érthetően ideges voltam, de nagyon élveztem” – mondta az angolul nyilatkozó Moon, aki elégedett a teljesítményével, de azért bosszantja, hogy a végén visszaelőzte őt Sin, és emiatt izgulnia kellett a továbbjutásért.

A férfi 1000 méter csütörtökön folytatódik a legjobb hússzal.