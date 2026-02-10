Megvan Klaebo hetedik aranya is

A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, míg a nőknél a svéd Linn Svahn nyerte a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprint versenyszámát kedden a milánói-cortinai téli olimpián.

A norvég Johannes Hoesflot Klaebo (b) az amerikai Ben Ogden előtt a férfi a sífutók klasszikus stílusú egyéni sprint versenyszámában a 2026-os milánói cortina-i téli olimpiai játékokon

A meglepetések sora már a negyeddöntőben elkezdődött, ugyanis a nőknél a Pekingben – szabadstílusban – bronzérmes amerikai Jessie Diggins futamában csak negyedik lett és kiesett. A többi, aranyesélyes versenyző aztán mindkét nemnél eljutott a döntőig.

Először a nők teljesítették a 1,6 kilométeres távot, a fináléba három svéd, két norvég és egy amerikai induló jutott. Az elmúlt három vb-n győztes, címvédő Jonna Sundling és Svahn hamar ellépett a többiektől, de kisvártatva honfitársuk, a 2022-ben második Maja Dahlqvist is csatlakozott hozzájuk. A hármas svéd dobogó egy pillanatig sem forgott veszélyben, az északiak közül a végén az előző olimpiáról vállsérülés miatt lemaradt Svahn sprintelt a legjobban, így 26 évesen pályafutása első ötkarikás aranyérmét ünnepelhette.

A férfiaknál – ahol három norvég mellett amerikai, finn és cseh versenyző szerepelhetett a döntőben – a toronymagas esélyes Klaebóval honfitársa, Oskar Opstad Vikén és az amerikai Ben Ogden is igyekezett tartani a lépést, de a kétszeres címvédő az utolsó emelkedőn faképnél hagyta riválisait és csak azért nem óriási különbséggel szerezte meg pályafutása hetedik olimpiai aranyérmét, mert az utolsó ötven méteren teljesen kiengedett. Mögötte Ogden lett a második, míg harmadikként Vike zárt.

Sífutás, klasszikus stílusú egyéni sprint:

férfiak, olimpiai bajnok:

Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 3:39.74 perc

2. Ben Ogden (Egyesült Államok) 0.87 másodperc hátrány

3. Oskar Opstad Vike (Norvégia) 6.81 mp h.

...90. Büki Ádám

nők, olimpiai bajnok:

Linn Svahn (Svédország) 4:03.05 perc

2. Jonna Sundling (Svédország) 1.59 mp h.

3. Maja Dahlqvist (Svédország) 4.83 mp h.

...79. Pónya Sára