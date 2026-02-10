Olimpia
Az olaszoké az első arany rövidpályás gyorskorcsolyában
A kínaiak a második és harmadik helyet is elvesztették egy újabb botlás miatt
A döntőben eleinte a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak vezettek, de az ázsiai csapat első női korcsolyázója megbotlott a második futása során, így a hatodik olimpiáján szereplő és olasz zászlóvivő Arianna Fontana az élre állt, ráadásul jelentős előnnyel. Ezt a három rivális nem tudta ledolgozni a táv hátralévő részében, a befejező ember Pietro Sighel pedig a magabiztos előny birtokában rendkívül vagány módon, háttal (!) korcsolyázott a célba, miközben a Forum di Milano közönsége óriási hangrobbanásban tört ki.
A győztes mögött a kínaiak a második és harmadik helyet is elvesztették egy újabb botlás miatt, ennek következtében a kanadaiaké lett az ezüst-, a belgáké pedig a bronzérem.
Az olaszoknál a 35 éves Fontana 12. ötkarikás érmét és a harmadik aranyát nyerte, ráadásul mind a hat olimpián dobogóra állhatott, melyen elindult.
A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak.
Eredmények:
Rövidpályás gyorskorcsolya, 2000 m-es vegyes váltó, olimpiai bajnok:
--------------------------------------------------------------------
Olaszország (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel) 2:39.019 perc
2. Kanada (Kim Boutin, Courtney Sarault, Wiliam Dandjinou, Felix Roussel) 2:39.258
3. Belgium (Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Petre) 2:39.353