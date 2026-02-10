A negyeddöntőben búcsúzott a magyar vegyes váltó

A magyarok négy éve ugyan bronzérmet nyertek ebben a számban, csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már kínai színekben versenyez – utóbbi Milánóban is rajthoz állt –, az Európa-bajnok Jászapáti Petra térdszalagszakadása miatt lemaradt a mostani ötkarikás játékokról, Kónya Zsófia pedig nem jutott ki. Ennek fényében az új csapattól már az is szép teljesítmény lett volna, ha a negyeddöntőből továbbjut.

Erre viszonylag kevés esély volt egy olyan futamból, melyben az aranyesélyes holland és olasz négyes is szerepelt, valamint a lengyel kvartett. Végi rögtön az első futása során lemaradt a másik három csapatról. Az olaszok és a hollandok a lengyeleket is leszakították, s bár a magyarok a 2000 méteres táv végén közelítettek a harmadik helyhez, előzési pozícióba végül már nem kerültek, így negyedikként kiestek.

„Fiatal csapatunk van, ha lépésről lépésre haladunk, akkor a jövőben sokkal jobb eredményeket elérhetünk el ebben a számban” – mondta a staféta dél-koreai születésű tagja, Moon.

Nógrádi arra hívta fel a figyelmet, hogy szerencsétlenségükre Végi hétfőn kisebb sérülést szenvedett az edzésen, szerinte ez vezetett ahhoz, hogy társa nem tudta beletenni a maximumot a rajtba.

„Most két lépés után szimplán besavasodott a lábam, nem voltam százszázalékos. Az elmúlt héten jól mentek az edzések, akkor tudtam ezt a tempót jönni, amit az elején diktáltak. Lehet, hogy az izgatottság volt az oka, pedig jól éreztem magam” – fogalmazott Végi, a magyar váltó első embere.

A hozzá hasonlóan junior világbajnok Somodi annak örül, hogy túlesett az olimpiai tűzkeresztségen az 1000 és 1500 méteres egyéni versenyei előtt.