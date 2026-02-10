Megszületett az első holland arany gyorskorcsolyában

A hollandoknál nemzeti sportágnak számító gyorskorcsolyában az első két számban meglepetésre még csak dobogóra sem állhattak a narancsmezesek, pedig a milánói expó egyik csarnokában kialakított pályát szinte teljesen megszállták a németalföldi drukkerek, akiknek ezúttal már nem kellett csalatkozniuk, ugyanis a táv kétszeres világbajnoka, a négy éve ezüstérmes Leerdam mindenkinél gyorsabbnak bizonyult. Mögötte honfitársa, az 500 méter specialistája, Femke Kok lett a második, míg a címvédő japán Takagi Miho a harmadik.

A viadal első párjában a holland kórus hangorkánja máris végigkövette a 400 méteres pályán Suzanne Schultingot. A rövidpályás gyorskorcsolyából háromszoros olimpiai bajnokként áttért, de 1500 méteren az eredeti sportágában is induló klasszis 1:15.46 perccel remek alapidőt állított fel, melyet még csak megközelíteni sem tudott a következő hét páros, egyetlen kivétellel mindenki több mint fél másodpercet kapott a holland sztártól.

A húszperces jégfelújítás során olyan örökzöld slágerekkel, mint a YMCA, vagy éppen az AC/DC-től a TNT tüzelték fel az amúgy is remek hangulatot a szinte teljesen narancsba "öltözött" lelátón. A feszültség szinte tapinthatóvá vált, amikor a hátralévő hét duó programja is elrajtolt. Eleinte továbbra sem tudták felülmúlni Schulting idejét, mígnem az amerikai Erin Jackson 46 századot faragott az addigi legjobb eredményen.

Ahogy várható volt, a verseny a 13. és az utolsó, 15. párban dőlt el. Előbb a négy éve bronzérmes amerikai Brittany Bowe Kokkal csapott össze, akiket hatalmas üdvrivalgás fogadott, utóbbi bemutatásánál valóságos hangrobbanásban tört ki a csarnok közönsége. Az 500 méteres sprinttáv toronymagas favoritja a várakozások szerint az első körben ellépett tengerentúli riválisától, aki aztán a második körben sem tudott közelíteni. Mivel Kok egyáltalán nem merevedett el a végére, így 1:12.59 perces olimpiai rekorddal ért célba, Bowe majdnem két másodperccel szorult mögé, de még így is második volt összetettben.

Az utolsó két versenyző személyében a címvédő és világbajnok Takagi mérte össze gyorsaságát a szám korábbi kétszeres vb-aranyérmesével, Leerdammal. Az korán kiderült, hogy utóbbi van jobb formában, s bár az első ellenőrzőpontnál még elmaradt Kok idejétől, de 600 méternél már vezetett, ami előre vetítette a végső sikerét. Az utolsó körben még hozzá tudott tenni az előnyéhez, így 29 századdal diadalmaskodott Kok előtt, Takagi pedig több mint másfél másodperces hátránnyal is be tudott jönni harmadiknak.

Eredmények:

Gyorskorcsolya, női 1000 m, olimpiai bajnok:

Jutta Leerdam (Hollandia) 1:12.31 perc - olimpiai csúcs

2. Femke Kok (Hollandia) 1:12.59

3. Takagi Miho (Japán) 1:13.95