Közel a negyeddöntőhöz a házigazda női jégkorongcsapat

Az olasz válogatott a csoportkör hétfői játéknapján 3-2-re legyőzte a japán csapatot a milánói-cortinai olimpia női jégkorongtornáján, ezzel közel került a negyeddöntőbe jutáshoz.

Olaszország 17-es számú játékosa, Matilde Fantin (3R) gólját ünnepli a női jégkorong elődöntő B csoportjának Japán és Olaszország közötti mérkőzésén a 2026-os milánói téli olimpiai játékokon

Az olaszok Matilde Fantin duplájával már az első harmadban kétgólos előnyre tettek szert, és bár Japán kétszer is szépített – másodjára egy hosszasan videózott, néhány milliméteren múló találattal –, egyenlíteni nem tudott. A B jelű csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe, a házigazda pedig közel került ahhoz, hogy a szigetországi és a francia együttest is megelőzze.

Az olasz csapat a magyar válogatott ellenfele lesz áprilisban a budapesti divízió I/A világbajnokságon.

Eredmény, jégkorong nők:

B csoport: Olaszország-Japán 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)

később:

Németország-Franciaország 16.40

később, A csoport:

Svájc-Egyesült Államok 20.40

Kanada-Csehország 21.10

Az A csoport mind az öt részvevője automatikusan negyeddöntős.