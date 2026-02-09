Olimpia
Közel a negyeddöntőhöz a házigazda női jégkorongcsapat
Olaszország 3-2-re győzött Japán ellen a Milánó-Cortina olimpiai csoportkörében
Az olaszok Matilde Fantin duplájával már az első harmadban kétgólos előnyre tettek szert, és bár Japán kétszer is szépített – másodjára egy hosszasan videózott, néhány milliméteren múló találattal –, egyenlíteni nem tudott. A B jelű csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe, a házigazda pedig közel került ahhoz, hogy a szigetországi és a francia együttest is megelőzze.
Az olasz csapat a magyar válogatott ellenfele lesz áprilisban a budapesti divízió I/A világbajnokságon.
Eredmény, jégkorong nők:
B csoport: Olaszország-Japán 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)
később:
Németország-Franciaország 16.40
később, A csoport:
Svájc-Egyesült Államok 20.40
Kanada-Csehország 21.10
Az A csoport mind az öt részvevője automatikusan negyeddöntős.