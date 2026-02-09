2026. február 10., kedd

Előd

Olimpia

Érmes panaszok

A szervezőbizottsága megvizsgálja az ötkarikás érmekkel kapcsolatos panaszokat

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 23:47
A téli olimpia szervezőbizottsága megvizsgálja az ötkarikás érmekkel kapcsolatos panaszokat, miután több sportoló is szóvá tette, hogy gondja támadt a pénteken megnyílt játékokon nyert medáljával.

Ebba Andersson elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett szombaton
Fotó: Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Andrea Franchisi, a szervezőbizottság operatív igazgatója újságíróknak arról beszélt, tudnak róla, hogy többen is kifogásolták a közösségi médiában érmeik és a szalagok minőségét.

„Próbáljuk megérteni a problémát, és különös figyelmet fordítunk a megoldásra. Kulcsfontosságú, hogy minden zökkenőmentesen menjen az éremátadó ünnepségen. Ez az egyik legfontosabb szempont, és dolgozunk rajta” - fogalmazott.

A kérdés az után kapott kiemelt figyelmet, hogy Ebba Andersson elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett szombaton. A svéd sportoló medálja az eredményhirdetés után három darabra törve a hóba esett, és hiába kereste, nem találta meg.

Hasonló baj érte Breezy Johnson amerikai alpesi sízőt, aki megnyerte a lesiklást, mert érme lepottyant az azt tartó szalagról, miközben ugrálva ünnepelte elsőségét. Ugyanez történt a csapatversenyben aranyérmes Alysa Liu amerikai műkorcsolyázóval is.

