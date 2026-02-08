Vasárnapi olimpiai dömping: nyolc éremdöntő és magyar esélyek a sífutásban

A milánói–cortinai téli olimpia vasárnapi programja nyolc számban ígér éremosztást, és a nap folyamán a női lesiklástól a biatlon váltón át a műkorcsolya csapatversenyéig számos kulcsesemény várja a nézőket. Magyar szempontból kiemelt figyelem övezi a sífutók tömegrajtos versenyét, valamint a curling vegyes páros mérkőzéseit.

A milánói–cortinai téli olimpia vasárnapi versenynapja nyolc számban ígér éremosztást, és a program egész napra szóló izgalmakat tartogat a téli sportok kedvelőinek. A nézők többek között alpesi síben, műkorcsolyában, biatlonban és sífutásban is szurkolhatnak a magyar indulóknak, legalábbis az Eurosport bejegyzése szerint.

A nap nyitányaként a női lesiklás mezőnye áll rajthoz 11.30-kor, majd délután 12.30-kor a sífutók 10+10 kilométeres tömegrajtos versenyében szurkolhatnak a magyar színeket képviselő Büki Ádámnak és Kónya Ádámnak. A téli olimpia egyik hagyományos erőpróbájában, a biatlon 4x6 kilométeres vegyes váltójában 14.05-kor rajtolnak a csapatok.

A snowboardosok a nap korai szakaszában, 9.00 órakor kezdik a női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás selejtezőjét, amelynek kieséses szakasza ugyanebben a blokkban zajlik, és 14.30-kor dől el a verseny. Este 19.30-kor a női big air selejtezőjével folytatódik a műsor.

A jégkorong nők csoportkörében két mérkőzést rendeznek: a B csoportban Franciaország és Svédország 16.40-kor, az A csoportban pedig Csehország és Finnország 21.10-kor lép pályára. A curling vegyes páros selejtezői több időpontban zajlanak: 10.05-kor Norvégia–Csehország és Korea–Észtország mérkőzésekkel kezdődnek, majd 14.35-kor Kanada–Svédország, Nagy-Britannia–Svájc, Egyesült Államok–Észtország és Olaszország–Csehország mérkőzései következnek, a nap zárásaként pedig 19.05-kor az Egyesült Államok–Svédország, Svájc–Norvégia és Kanada–Korea találkozókra kerül sor.

A gyorskorcsolyázók 16.00-kor állnak rajthoz a férfi 5000 méteres távon, míg a műkorcsolya csapatversenyében a párosok női és férfi kűrje 19.30-kor kerül bemutatásra.

A szánkózás rajongói sem maradnak program nélkül: a férfi egyes verseny 3. és 4. futama 17.00 és 18.30-kor kerül lebonyolításra.