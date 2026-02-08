Taroltak a franciák a téli olimpián

Olympia, 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok, biatlon, 4 x 6 km-es váltó, vegyes, a francia csapat olimpiai győztesként (M), Olaszország (l) második helyezettként és Németország harmadik helyezettként a díjátadó ünnepségen

A férfiak kezdtek, majd a nők következtek, először fekvő, aztán álló helyzetben kellett teljesíteni a csapattagoknak a lövészetet. Egy-egy sorozatra három plusztöltény állt rendelkezésre az öt találat eléréséhez, amennyiben ez nem jött össze, 150 méteres büntetőkört vagy –köröket kellett futni.

A verseny első felében a norvégok és a németek haladtak az élen, később a franciák és az olaszok csatlakoztak hozzájuk, a lövészeteknél rendszeresen változott a sorrend. Az utolsó váltásnál a francia Julia Simon már közel húsz másodperccel vezetett, az üldöző hármas egy bolyban követte őt. Az éllovas fekvőben és állóban is hibátlanul célzott, így nagy fölénnyel hozta be első helyre a csapatát. Négy éve a franciák ezüstérmesek voltak.

A további dobogós helyezések sorsa az álló helyzetű lövészetnél dőlt el, mert Lisa Vittozzi gyorsan végzett, Franziska Preussnak és Maren Kirkeeidének viszont meggyűlt a baja ezzel a feladattal, előbbinek egy, utóbbinak két büntetőkört kellett teljesítenie. Ezzel eldőlt, hogy az olaszok mögött a németek lesznek a harmadikak, a címvédő norvégok pedig végül negyedikként értek célba.

Eredmények:

sífutás, 4x6 km-es vegyes váltó, olimpiai bajnok:

Franciaország (Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon) 1:04:15.5 óra (7 lövőhiba, 0 büntetőkör)

2. Olaszország (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi) 1:04:41.3 (5, 0)

3. Németország (Justus Trelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt, Franziska Preuss) 1:05:20.8 (3, 1)