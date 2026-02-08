2026. február 8., vasárnap

Súlyos baleset a 2026-os téli olimpián + VIDEÓ

Mentőhelikopterrel kellett elszállítani a versenyzőt

 2026. február 8. vasárnap. 14:31
A milánói-cortinai olimpia második napjának első versenyszáma az alpesi sízők női lesiklása volt. A legnagyobb sztár, a szám 2010-es bajnoka, Lindsey Vonn számára azonban nem ért jó véget a verseny.

A legenda, Lindsey Vonn 13-as rajtszámmal indult és ez nem hozott neki szerencsét, írta a Nemzeti Sport. Az elülső keresztszalag-szakadással versnyző amerikai még a pálya elején, egy viszonylag ártalmatlan ugratónál a válla beleakadt egy kapuba, s a leérkezéskor elesett és ez után nem is tudott lábra állni, végül mentőhelikopterrel kellett elszállítani, mert sérült térde nem bírta az esés okozta megterhelést. Sajnos ez így nagyon szomorú zárása lett a visszatérésének...

A verseny 20 perces kényszerszünet után folytatódott.

