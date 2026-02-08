Olimpia
Norvég siker női síugrásban
A norvég Anna Odine Ström nyerte a női síugrók normálsáncon rendezett egyéni versenyét
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
A tavaly normálsáncon csapatban és vegyes csapatban is világbajnok 27 éves ugró az első és a második próbálkozásánál is a legmesszebbre repült, és az egyéniben normál- és nagysáncon is világbajnok szlovén Nika Prevcet is maga mögé utasítva diadalmaskodott.
A harmadik helyen a világversenyen pályafutása első dobogós helyezését elérő japán Marujama Nozomi végzett.
Síugrás, női normálsánc, egyéni, olimpiai bajnok:
Anna Odine Ström (Norvégia) 267,3 pont (1. ugrás: 100 méter/ 2. ugrás: 101 m)
2. Nika Prevc (Szlovénia) 266,2 (98/99,5)
3. Marujama Nozomi (Japán) 261,8 (97/100)