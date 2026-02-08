Norvég siker női síugrásban

A norvég Anna Odine Ström nyerte a női síugrók normálsáncon rendezett egyéni versenyét a milánói-cortinai téli olimpia szombati napján.

A tavaly normálsáncon csapatban és vegyes csapatban is világbajnok 27 éves ugró az első és a második próbálkozásánál is a legmesszebbre repült, és az egyéniben normál- és nagysáncon is világbajnok szlovén Nika Prevcet is maga mögé utasítva diadalmaskodott.

A harmadik helyen a világversenyen pályafutása első dobogós helyezését elérő japán Marujama Nozomi végzett.