2026. február 8., vasárnap

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Norvég siker női síugrásban

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 2:39
Megosztás

A norvég Anna Odine Ström nyerte a női síugrók normálsáncon rendezett egyéni versenyét a milánói-cortinai téli olimpia szombati napján.

Norvég siker női síugrásban
A norvég Anna Odine Ström nyerte a női síugrók normálsáncon rendezett egyéni versenyét
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A tavaly normálsáncon csapatban és vegyes csapatban is világbajnok 27 éves ugró az első és a második próbálkozásánál is a legmesszebbre repült, és az egyéniben normál- és nagysáncon is világbajnok szlovén Nika Prevcet is maga mögé utasítva diadalmaskodott.

A harmadik helyen a világversenyen pályafutása első dobogós helyezését elérő japán Marujama Nozomi végzett.

Síugrás, női normálsánc, egyéni, olimpiai bajnok:

Anna Odine Ström (Norvégia) 267,3 pont (1. ugrás: 100 méter/ 2. ugrás: 101 m)

2. Nika Prevc (Szlovénia) 266,2 (98/99,5)

3. Marujama Nozomi (Japán) 261,8 (97/100)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink