Olimpia
Norvég arany 5000 méteren
Sander Eitrem a norvég korcsolyázó 6:03.95 perccel nyerte meg az olimpiai versenyt
Sander Eitrem nyerte meg az 5000 méteres gyorskorcsolya férfi döntőt
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP
A világbajnoki címvédő, tavaly összetett Európa-bajnok norvég korcsolyázó a vasárnapi versenyben 6:03.95 perces ötkarikás csúccsal diadalmaskodott.
A második helyen kisebb meglepetésre a távon vb-ötödik cseh Metodej Jilek végzett, míg harmadik a hazai közönség előtt szereplő, vb-hatodik Riccardo Lorello lett.
Eredmények:
gyorskorcsolya, férfi 5000 m, olimpiai bajnok:
Sander Eitrem (Norvégia) 6:03.95 p – olimpiai csúcs
2. Metodej Jilek (Csehország) 6:06.48
3. Riccardo Lorello (Olaszország) 6:09.22