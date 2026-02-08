2026. február 8., vasárnap

Előd

Olimpia

Norvég arany 5000 méteren

Sander Eitrem a norvég korcsolyázó 6:03.95 perccel nyerte meg az olimpiai versenyt

 2026. február 8. vasárnap. 22:46
Sander Eitrem nyerte a férfi gyorskorcsolyázók 5000 méteres számát a milánói téli olimpián.

Norvég arany 5000 méteren
Sander Eitrem nyerte meg az 5000 méteres gyorskorcsolya férfi döntőt
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP

A világbajnoki címvédő, tavaly összetett Európa-bajnok norvég korcsolyázó a vasárnapi versenyben 6:03.95 perces ötkarikás csúccsal diadalmaskodott.

A második helyen kisebb meglepetésre a távon vb-ötödik cseh Metodej Jilek végzett, míg harmadik a hazai közönség előtt szereplő, vb-hatodik Riccardo Lorello lett.

Eredmények:

gyorskorcsolya, férfi 5000 m, olimpiai bajnok:

Sander Eitrem (Norvégia) 6:03.95 p – olimpiai csúcs

2. Metodej Jilek (Csehország) 6:06.48

3. Riccardo Lorello (Olaszország) 6:09.22

