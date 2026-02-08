2026. február 8., vasárnap

Orosz-ukrán háború

Másodszor nyert a cseh és a koreai curling vegyes páros

Csehország a norvégokat, a Koreai Köztársaság pedig az észteket győzte le

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 14:16
A cseh és a koreai vegyes páros is másodszor nyert a milánói-cortinai téli olimpia curlingversenyében vasárnap.

A cseh Julie Zelingrova (balra) és a cseh Vit Chabicovsky (jobbra) a curling vegyes párosok körmérkőzésén versenyeznek a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok során
Fotó: AFP/Odd Andersen

Az ötkarikás játékok honlapja szerint Csehország duója a norvégokat, a Koreai Köztársaság kettőse pedig az észteket győzte le.

Hét mérkőzés után mind a négy csapat két-két győzelemmel áll a tabellán. Az elődöntőbe az első négy jut. A százszázalékos mérleggel listavezető britek már biztosították helyüket a legjobb négy között.

Eredmények, vegyes páros, csoportkör:

Csehország-Norvégia 6-3

Koreai Köztársaság-Észtország 9-3

később:

Kanada-Svédország, Nagy-Britannia – Svájc, Egyesült Államok-Észtország, Olaszország-Csehország 14.35

Egyesült Államok-Svédország, Svájc-Norvégia, Kanada-Koreai Köztársaság 19.05

