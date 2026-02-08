Olimpia
Másodszor nyert a cseh és a koreai curling vegyes páros
Csehország a norvégokat, a Koreai Köztársaság pedig az észteket győzte le
Az ötkarikás játékok honlapja szerint Csehország duója a norvégokat, a Koreai Köztársaság kettőse pedig az észteket győzte le.
Hét mérkőzés után mind a négy csapat két-két győzelemmel áll a tabellán. Az elődöntőbe az első négy jut. A százszázalékos mérleggel listavezető britek már biztosították helyüket a legjobb négy között.
Eredmények, vegyes páros, csoportkör:
Csehország-Norvégia 6-3
Koreai Köztársaság-Észtország 9-3
később:
Kanada-Svédország, Nagy-Britannia – Svájc, Egyesült Államok-Észtország, Olaszország-Csehország 14.35
Egyesült Államok-Svédország, Svájc-Norvégia, Kanada-Koreai Köztársaság 19.05