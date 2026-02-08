2026. február 8., vasárnap

Előd

Lindsey Vonn állapota stabil

Az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 21:17
Stabil az állapota és „jó kezekben van” az amerikai Lindsey Vonn, aki hatalmasat bukott vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén.

Lindsey Vonn bukása a női lesiklóversenyen a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián
Fotó: Handout / OIS/IOC / OBS / AFP

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A 41 éves alpesi síző súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.

A kórházba szállítás és a tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn „állapota stabil” és „jó kezekben van” a versenyző. A kórház vasárnap este jelentette be, hogy az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört és emiatt meg kellett műteni.

A viadalt honfitársa, Breezy Johnson nyerte a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt.

