Kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big air-ben

Kettős japán sikerrel zárult a férfi hódeszkások big air versenyszáma szombaton, a milánói-cortinai téli olimpián: győzött Kimura Kira, megelőzve honfitársát, Kimata Rjomát.

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az aranyérmes sportoló legutóbb ebben a versenyszámban világbajnoki 11. helyezett volt, míg másodikként záró riválisa 2020-ban ifjúsági olimpiai bajnok volt, tavaly pedig vb-t nyert big air-ben.

A most harmadikként végzett kínai Su Ji-ming ifjúsági olimpiai bajnok volt 2022-ben.