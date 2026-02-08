Olimpia
Kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big air-ben
Kimura Kira győzött s férfi hódeszkások big air versenyszáma szombaton, a milánói-cortinai téli olimpián
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kettős japán sikerrel zárult a férfi hódeszkások big air versenyszáma szombaton, a milánói-cortinai téli olimpián: győzött Kimura Kira, megelőzve honfitársát, Kimata Rjomát.
Az aranyérmes sportoló legutóbb ebben a versenyszámban világbajnoki 11. helyezett volt, míg másodikként záró riválisa 2020-ban ifjúsági olimpiai bajnok volt, tavaly pedig vb-t nyert big air-ben.
A most harmadikként végzett kínai Su Ji-ming ifjúsági olimpiai bajnok volt 2022-ben.
Hódeszka, férfi big air, olimpiai bajnok:
Kimura Kira (Japán) 179,5 pont
2. Kimata Rjoma (Japán) 171,5
3. Su Ji-ming (Kína) 168,5