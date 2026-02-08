2026. február 8., vasárnap

Előd

Kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big air-ben

2026. február 8. vasárnap. 5:09
Kettős japán sikerrel zárult a férfi hódeszkások big air versenyszáma szombaton, a milánói-cortinai téli olimpián: győzött Kimura Kira, megelőzve honfitársát, Kimata Rjomát.

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kettős japán sikerrel zárult a férfi hódeszkások big air versenyszáma szombaton, a milánói-cortinai téli olimpián: győzött Kimura Kira, megelőzve honfitársát, Kimata Rjomát.

Az aranyérmes sportoló legutóbb ebben a versenyszámban világbajnoki 11. helyezett volt, míg másodikként záró riválisa 2020-ban ifjúsági olimpiai bajnok volt, tavaly pedig vb-t nyert big air-ben.

A most harmadikként végzett kínai Su Ji-ming ifjúsági olimpiai bajnok volt 2022-ben.

Hódeszka, férfi big air, olimpiai bajnok:

Kimura Kira (Japán) 179,5 pont

2. Kimata Rjoma (Japán) 171,5

3. Su Ji-ming (Kína) 168,5

