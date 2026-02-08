Kanada rendezőként Svájc helyére lépne

David Shoemaker a COC milánói sajtótájékoztatóján közölte, hogy vizsgálják a tizenkét év múlva esedékes esemény lebonyolításának lehetőségét, mert „továbbra is erős a vágy, hogy Kanadába vigyék vissza az olimpiai játékokat”.

A CBC kanadai televízió tudósítása szerint a rendező – 1988 után ismét – Calgary lehetne, amely már korábban is jelentkezni akart, de 2018 végén a lakosok 56 százaléka egy városi népszavazáson a pályázás elvetése mellett foglalt állást.

A 2038-as házigazda tisztre jelenleg Svájc az egyetlen jelölt – jelentette be Karl Stoss, a játékok rendezésével foglalkozó NOB-bizottság elnöke a hét közepén, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén. Megjegyezte, hogy Svájcot várhatóan a jövő áprilisi NOB-ülésen erősítik meg a tizenkét év múlva sorra kerülő olimpia rendező országaként.

A végleges jelölés eléréséhez azonban az alpesi ország kormányának és parlamentjének mielőbb meg kell állapodnia a játékok finanszírozásáról. Stoss hozzáfűzte, ha a jelenlegi párbeszéd nem vezet megállapodáshoz a szervezési-anyagi kérdésekben, a NOB tárgyalásokat kezd más országokkal, amelyek készek a rendezésre.

A most zajló milánói-cortinai téli olimpiát követően a 2030-as játékokat a Francia-Alpokban, a 2034-est pedig az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben tartják.