2026. február 8., vasárnap

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Ezüstérmet nyert, majd el is veszítette

Egy futás, ami emlékezetesebb lett, mint a dobogó

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 10:31
Megosztás

Ebba Andersson elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett a milánói-cortinai téli olimpián, szombaton.

Ezüstérmet nyert, majd el is veszítette
Széthullott az ezüstérem Ebba Andersson futása közben
Fotó: NurPhoto via AFP/Andrzej Iwanczuk

A svéd versenyző, aki honfitársa, Frida Karlsson mögött lett második, az SVT televíziós csatornának mesélt balszerencséjéről, amely a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központ nyitó viadalának eredményhirdetése után érte.

„Frida után futottam, és a sietség közben az érmem három darabra törve a hóba esett. Remélem, a szervezőknek van tervük arra az esetre, ha ilyesmi történik a medálokkal. Az én törött érmem még mindig valahol a hóban hever, hiába kerestük a darabjait, nem találtuk meg, és végül feladtuk” – mondta Andersson.

A 28 éves, hatszoros világbajnok sportoló az olaszországi téli játékokon pályafutása második olimpiai ezüstérmét szerezte.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink