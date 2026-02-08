Először kaptak ki a britek

A már biztos elődöntős britek 7-6-ra kikaptak vasárnap a svájciaktól a milánói-cortinai téli olimpia curlingversenyében.

A címvédő olaszok és az amerikaiak újabb sikerükkel nagy lépést tettek a legjobb négy közé kerülés felé.

Eredmények, vegyes páros, csoportkör:

Svédország-Kanada 7-6

Svájc – Nagy-Britannia 7-6

Egyesült Államok-Észtország

5-3 Olaszország-Csehország 8-2

korábban

Csehország-Norvégia 6-3

Koreai Köztársaság-Észtország 9-3

később:

Egyesült Államok-Svédország, Svájc-Norvégia, Kanada-Koreai Köztársaság 19.05