Az amerikai Breezy Johnson nyerte a női lesiklást

Az ezüstérmes német Emma Aicher, az aranyérmes amerikai Breezy Johnson és a bronzérmes olasz Sofia Goggiaon nemzeti zászlóikkal pózolnak a női lesiklóverseny dobogós ünnepségén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok keretében, a cortinai Tofane alpesi síközpontban, 2026. február 8-án

A szakág világbajnoki címvédője 1:36.10 perc alatt ért célba – a 2572 méter hosszú és 760 méteres szintkülönbséggel rendelkező pályán –, mindössze négy századmásodperccel gyorsabban, mint a második helyezett német Emma Aicher. A bronzérmet az olasz Sofia Goggia szerezte meg.

A világbajnoki ezüstérmes osztrák Mirjam Puchner a 11., a négy évvel ezelőtt Pekingben olimpiai bajnoki címet nyert svájci Corinne Suter pedig a 14. helyen végzett.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A 41 éves Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.

Később az andorrai Cande Moreno is elesett, a pálya melletti védőhálóban kötött ki, és hosszas ápolás után őt is mentőhelikopter vitte el.

Eredmények, alpesisí, női lesiklás, olimpiai bajnok:

Breezy Johnson (Egyesült Államok) 1:36.10 perc

2. Emma Aicher (Németország) 1:36.14

3. Sofia Goggia (Olaszország) 1:36.69