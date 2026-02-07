Karlsson magabiztosan nyerte a női tíz plusz tíz kilométert

Az már a rajt előtt biztos volt, hogy a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központ nyitó viadalán nem lesz címvédés, a legutóbb Pekingben győztes norvég Therese Johaug ugyanis tavaly májusban visszavonult.

A fő esélyesek közül az összetett világkupában éllovas amerikai Jessie Diggins korán elesett, a felzárkózásra nem volt esélye a magas iram mellett. Két svéd, Frida Karlsson és Ebba Andersson pedig a verseny derekán elszakadt a riválisoktól, őket a norvég Astrid Öyre Slind követte. Karlsson leszakította honfitársát, akkora előnnyel ért a célegyenesbe, hogy senkitől sem zavartatva svéd zászlóval ünnepelhetett, így három világbajnoki arany után az ötkarikás dobogó tetejére először állhatott fel. Slind elfáradt, hatodikként ért célba, a bronz az ugyancsak norvég Heidi Weng nyakába került.