2026. február 7., szombat

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Hazai aranyérem a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számában

MH/ MTI
 2026. február 7. szombat. 19:51
Megosztás

A hazai közönség előtt szereplő Francesca Lollobrigida nyerte a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számát a milánói téli olimpián szombaton.

Hazai aranyérem a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számában
Francesca Lollobrigida nyerte a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számát a milánói téli olimpián
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP

Az olaszok kedvence 3:54.28 perces olimpiai csúccsal diadalmaskodott.

A második helyen a norvég Ragne Wiklund, a harmadikon a kanadai Valerie Maltais végzett.

Gyorskorcsolya:

női 3000 m, olimpiai bajnok:

Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 p - olimpiai csúcs

2. Ragne Wiklund (Norvégia) 3:56.54

3. Valerie Maltais (Kanada) 3:56.93

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink