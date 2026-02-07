Olimpia
Hazai aranyérem a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számában
Francesca Lollobrigida nyerte a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres számát a milánói téli olimpián
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP
Az olaszok kedvence 3:54.28 perces olimpiai csúccsal diadalmaskodott.
A második helyen a norvég Ragne Wiklund, a harmadikon a kanadai Valerie Maltais végzett.
Gyorskorcsolya:
női 3000 m, olimpiai bajnok:
Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 p - olimpiai csúcs
2. Ragne Wiklund (Norvégia) 3:56.54
3. Valerie Maltais (Kanada) 3:56.93