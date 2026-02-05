Olimpia
Történelmet írt az olasz válogatott
Először nyertek olimpiai meccset
A hazaiak végig nagy mezőnyfölényben voltak, mégis csak a 36. percben tudták megszerezni a vezetést a hősiesen védekező és javarészt ellentámadásokra hagyatkozó riválissal szemben. A záró szakaszban aztán már a különbséget növelő gólok sem maradtak el.
Kristin della Rovere egy-egy találattal és gólpasszal járult hozzá a történelmi sikerhez, hiszen az olasz nők ezt megelőzően még nem nyertek meccset olimpián.
Eredmények, jégkorong, nők:
B csoport: Olaszország-Franciaország 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)
korábban:
Svédország-Németország 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)
A csoport:
később:
Egyesült Államok-Csehország 16.40
A Finnország-Kanada találkozót elhalasztották jövő hét csütörtökre a finn csapaton belüli vírusos megbetegedések miatt.