Történelmet írt az olasz válogatott

Először nyertek olimpiai meccset

MH/ MTI
 2026. február 5. csütörtök. 18:35
A házigazda olasz válogatott 4-1-re legyőzte a francia csapatot csütörtökön a milánói-cortinai téli olimpia női jégkorongtornájának nyitónapján.

Olaszország női jégkorong csapata 4-1-re győzte le a franciák csapatát a milánói-cortinai téli olimpián
Fotó: AFP/Julien de Rosa

A hazaiak végig nagy mezőnyfölényben voltak, mégis csak a 36. percben tudták megszerezni a vezetést a hősiesen védekező és javarészt ellentámadásokra hagyatkozó riválissal szemben. A záró szakaszban aztán már a különbséget növelő gólok sem maradtak el.

Kristin della Rovere egy-egy találattal és gólpasszal járult hozzá a történelmi sikerhez, hiszen az olasz nők ezt megelőzően még nem nyertek meccset olimpián.

Eredmények, jégkorong, nők:

B csoport: Olaszország-Franciaország 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)

korábban:

Svédország-Németország 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)

A csoport:

később:

Egyesült Államok-Csehország 16.40

A Finnország-Kanada találkozót elhalasztották jövő hét csütörtökre a finn csapaton belüli vírusos megbetegedések miatt.

