Történelmet írt az olasz válogatott

A hazaiak végig nagy mezőnyfölényben voltak, mégis csak a 36. percben tudták megszerezni a vezetést a hősiesen védekező és javarészt ellentámadásokra hagyatkozó riválissal szemben. A záró szakaszban aztán már a különbséget növelő gólok sem maradtak el.

Kristin della Rovere egy-egy találattal és gólpasszal járult hozzá a történelmi sikerhez, hiszen az olasz nők ezt megelőzően még nem nyertek meccset olimpián.

Eredmények, jégkorong, nők:

B csoport: Olaszország-Franciaország 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)

korábban:

Svédország-Németország 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)

A csoport:

később:

Egyesült Államok-Csehország 16.40

A Finnország-Kanada találkozót elhalasztották jövő hét csütörtökre a finn csapaton belüli vírusos megbetegedések miatt.