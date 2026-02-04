Svájc az egyetlen jelölt a 2038-as téli olimpia házigazdájának – jelentette be Karl Stoss, a havas-jeges játékok rendezésével foglalkozó NOB-bizottság elnöke a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén.

Megjegyezte, hogy Svájcot várhatóan a 2027. áprilisi NOB-ülésén erősítik meg a tizenkét év múlva esedékes olimpiának otthont adó országként. A végleges jelölés eléréséhez az alpesi ország kormányának és parlamentjének mielőbb meg kell állapodnia a játékok finanszírozásáról.

Stoss hozzáfűzte, hogy ha a jelenlegi párbeszéd nem vezet megállapodáshoz a szervezési kérdésekben, a NOB tárgyalásokat kezd más országokkal, amelyek készek a rendezésre.

Az idei, hivatalosan pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpiát követően a 2030-as játékokat a Francia-Alpokban, a 2034-eset pedig az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben tartják.