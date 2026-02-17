7Próba - Vissza a jövőbe: a gyerekekért!

7Próba néven a fiatalok szellemi, lelki, testi állapotát fejlesztő akcióprogramot hajt végre az MCC Tanuláskutató Intézet az MCC Középiskolás Programmal összefogásban. A 7próba a modern kor problémáit hagyományos módszerekkel igyekszik orvosolni. A klasszikus értékek és képességek fontosságát hangsúlyozó 7Próbát 50 diák hét hónapon át valósítja meg a mentoraival, és ezt három városban tesztelik kísérleti jelleggel. Az első eredmények nagyon biztatóak, írja sajtóközleményében az MCC Tanuláskutató Intézet.

Az MCC Középiskolás Programjának diákjai hét hónapon át vesznek részt különböző kihívásokban Debrecenben, Dunaszerdahelyen és Kecskeméten. A programhoz önkéntesen csatlakozó 50 diák mentorai segítségével olyan kihívásokat teljesít, amelyek egymásra épülve, komplex módon kínálnak megoldást olyan, korunkat jellemző problémákra, mint például a mozgásszegény életmód, az egészségtelen étkezés vagy a magas képernyőidő. A 15-18 év közötti tanulók a várakozások szerint a program végére értékes képességeket szereznek, megtapasztalják a közösség erejét, és minden tekintetben egészségesebbek lesznek.

Hogyan épül fel a program?

A 7Próba hét tematikus hónapra oszlik: minden hónapban egy-egy kihívást teljesítenek, majd összegzik is a tapasztalataikat.

Hónap / A próba célja

1. Eltávolodás a digitális világtól.

2. Természetközeli tevékenység végzése.

3. Heti három egyszerű étel elkészítése, elfogyasztása.

4. Társadalmilag hasznos, csoportos önkéntes tevékenység végzése.

5. Saját családtörténet felkutatása és bemutatása.

6. Elmélyülés, odafigyelés másokra és elfogadás.

7. A kreativitás kibontakoztatása.

Hol állunk most, mik az első eredmények?

A Tanuláskutató Intézet minden hónap végén, a diákok és a mentorok beszámolói alapján vizsgálja a program tapasztalatait. Jelenleg a 7Próba harmadik hónapjának kihívását fejezték be az MCC-s diákok.

Az első hónapban a digitális eszközök hanyagolása nem volt könnyű, a tanulók mégis érezték ennek pozitív hatásait. A tanulók képernyő előtt töltött ideje a próbát követően is 30 százalékkal csökkent. A fiatalok arról számoltak be, hogy jó érzés volt számukra több időt fordítani személyes kapcsolataik erősítésére és új dolgok kipróbálására. A második hónap végének tanulságaként a diákok megfogalmazták: a természet és a mozgás energiát ad és sokkal jobban segíti a feltöltődést, mint a passzív, otthoni elfoglaltságok. A harmadik kihívás végére a diákok jobban érezték magukat, sokkal kevesebb készételt fogyasztottak, és többen elkezdtek otthonról saját ételt vinni az iskolába.

A félúton járó 7Próba program kapcsán, dr. Setényi János, a Tanuláskutató Intézet igazgatója elmondta: a cél nem a jótékonykodás vagy szétszórt apró erények gyakorlása, hanem az önuralom megszerzése- megerősítése, a lemondás és új ismeretek megszerzésének kihívásai révén megerősödve. Vigassyné Dr. Asztalos Anikó, az MCC Középiskolás Program vezetője hozzátette: a 7Próba abból a klasszikus nevelési meggyőződésből indul ki, hogy a tehetség akkor bontakozhat ki, ha a diák megtanul felelősséget vállalni saját testéért, idejéért és figyelméért – különösen egy olyan korban, amikor a figyelem szétaprózódása mindennapos tapasztalat. A program ezért nem pusztán készségfejlesztés, hanem tudatos jellemformálás, ahol a mentorok együtt élik végig a próbákat a diákokkal, példát mutatva egymásnak.

A Tanuláskutató Intézet a 7Próbáról a széles nyilvánosságnak kerekasztal-beszélgetéseket, a szakmai közönségnek egyeztetési fórumokat szervez a következő hetekben. Az MCC távlati célja, hogy a módszertant az MCC-n kívül, az érdeklődő közoktatási intézmények számára is elérhetővé tegye.