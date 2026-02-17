Péntekig lehet pályázni a Nemzeti Tehetség Programban

Az idén 18 éves Nemzeti Tehetség Program tehetséggondozó programok finanszírozásával, ösztöndíj-lehetőségekkel támogatja a tehetségeket, és évente több százezer fiatalt ér el. A programnak köszönhetően eddig csaknem 22 ezer projekt valósult meg, összesen mintegy 45 milliárd forintból. A most megjelent kiírásokra megközelítőleg 4,8 milliárd forint támogatási igényt lehet benyújtani, ez a tavalyinál több mint 700 millió forinttal magasabb összegű támogatást jelent. A program számos lehetőséget kínál a tehetségek, oktatási intézmények és tehetséggondozó szervezetek számára – közölték.

A Tehetségközelben című nyílt kategória – 1 milliárd forintos keretösszeggel – elsősorban a köznevelési, a szakképző és a felsőoktatási intézmények, valamint a civil szervezetek, a muzeális és közművelődési intézmények számára biztosít forrást tehetséggondozó programok megvalósítására. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat a legkülönfélébb tehetségterületeken már eredményeket felmutatni tudó, tehetséges fiatalok nyerhetik el. Idén is 500 millió forint áll a pályázók rendelkezésére, az elnyerhető támogatás akár egymillió forint is lehet. 2026-ban is folytatódik a STEM Akadémia program, a 150 millió forint keretösszegű kategóriában felsőoktatási intézmények pályázhatnak. A kiemelkedő érdeklődésre tekintettel a hazai tanulmányi versenyek megvalósítását célzó nyílt kategória keretösszege a tavalyi duplája, 300 millió forint lesz. A legnagyobb nyílt kategóriák továbbra is nyitva állnak a határon túli magyar fiatalok és szervezetek előtt – tudatta a tárca.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által koordinált program pályázati lehetőségeiről a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők. A pályázók projektterveiket elektronikus űrlapon nyújthatják be.

A nyílt pályázati felhívások esetében a benyújtási határidő: 2026. február 20.

Magyarország és a Kárpát-medence a tehetség földje, ezért Magyarország kormánya elkötelezett a hazai és határon túli fiatalok támogatása mellett, akik ezáltal folyamatos segítségben, anyagi támogatásban és mentorálásban részesülhetnek – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közlemény szerint.